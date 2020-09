Promo Lycamobile: ITALY White ora con 100 GB di internet incluso

Disponibile da ieri e lo sarà fino al 31 ottobre 2020, la speciale promozione che Lycamobile sta applicando a chi attiva il pacchetto tariffario ITALY White.

L’offerta, che al costo di 12 euro al mese mette a disposizione minuti e SMS illimitati e 15 GB di traffico internet, viene proposta ora con ben 100 GB inclusi.

La rete è sempre quella di Vodafone, a cui Lycamobile si appoggia, con prestazioni in 4G fino ad un massimo teorico di 60 Mbps in download e upload (qui puoi inviare i tuoi speed test su utenza Lycamobile).

Per quanto riguarda il Roaming in UE, possono essere utilizzati tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta nazionale, mentre per il traffico dati è prevista una soglia mensile di 6 GB.

Il costo extrasoglia per il traffico dati è quello della tariffa base, ovvero 18 centesimi di euro per ogni singolo MB consumato (tariffati a scatti di 1 Kb).