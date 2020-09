Voce&SMS EXTRA: l’offerta di CoopVoce con minuti illimitati e 1000 SMS a 5 euro al mese (promo locale)

Non solo la nuova promozione TOP 40, CoopVoce ha deciso di rendere disponibile dal 10 settembre al 14 ottobre 2020 anche la promo locale Voce&SMS EXTRA, attivabile presso i punti vendita Coop aderenti al Consorzio Nord Ovest (ovvero Coop Lombardia, Coop Liguria e Novacoop).

Voce&SMS EXTRA mette a disposizione ogni mese minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 1.000 SMS a 5 euro. Come anticipato, questa offerta è attivabile esclusivamente nei punti vendita Coop aderenti e non è al momento presente sul sito web dell’operatore, così come non è attivabile nemmeno tramite Servizio Clienti 188.

Per i nuovi clienti, non è previsto alcun costo di attivazione, mentre chi è già cliente CoopVoce, potrà richiederla in punto vendita ad un costo aggiuntivo (una tantum) di 9 euro.

Al superamento della soglia prevista per gli SMS compresi nel mese, si applicano le condizioni del piano tariffario base presente sulla propria utenza. Anche il traffico internet, salvo opzioni attive sulla linea, è tariffato a consumo.

Voce&SMS EXTRA viene rinnovata automaticamente ogni mese, se il credito residuo non è sufficiente, verrà sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro questo lasso di tempo, altrimenti verrà disattivata.

Per chi necessita anche di traffico dati, può optare per una delle attuali offerte (come TOP 40 o EASY) oppure abbinare alla Voce&SMS EXTRA una opzione dati (come ad esempio WEB 3 GIGA o WEB 10 GIGA).