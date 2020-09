MVNO austriaci: HoT (Aldi) festeggia 1 milione di clienti. A quando lo sbarco in Italia?

In un paese con quasi 9 milioni di abitanti a poco più di cinque anni dal lancio, c’è un operatore mobile virtuale che ha appena festeggiato il traguardo di 1 milione di clienti.

Si tratta di HoT (Hofer Telekom), MVNO legato alla catena di discount Aldi (a brand Hofer in Austria) e di fatto quarto operatore mobile austriaco dopo A1, Magenta (T-Mobile Austria) e Drei (3 Austria).

A comunicare i nuovi dati, in una apposita conferenza stampa tenutasi ieri, è stato il CEO Michael Krammer, entusiasta per il risultato ottenuto e dei numeri che continuano a crescere ininterrottamente (con 600/800 nuove attivazioni al giorno).

Nello stesso anno aveva fatto il suo debutto anche spusu (Mass Response), ma con numeri decisamente inferiori (oltre 300.000 clienti). Entrambe hanno però efficacemente contribuito all’abbassamento dei prezzi, tanto che l’indice dei prezzi per servizi di rete mobile è sceso da 104 del 2015 a 69 del 2020 (per la gioia dei consumatori austriaci).

Per avere un termine di paragone del successo ottenuto in Austria da HoT, basti pensare che il primo operatore di rete mobile (A1 Telekom) conta 5 milioni di clienti e nel paese ci sono 38 operatori attivi solo nel segmento mobile.

In Italia la catena di discount Aldi (controllata proprio dall’austriaca Hofer) ha fatto il suo debutto nel 2018 ed è ora presente con quasi 100 punti vendita in tutto il nord Italia.

Proprio nel 2018 abbiamo chiesto se c’era un interesse a lanciarsi come MVNO anche nel nostro paese, ma la filiale italiana ci aveva fatto sapere che stavano analizzando il mercato per valutare questa ipotesi, che però ad oggi non si è purtroppo concretizzata.

In Italia l’unico operatore mobile virtuale legato alla grande distribuzione organizzata è CoopVoce (che è anche uno dei principali MVNO italiani per numero di clienti). Non sarebbe male poter avere ulteriore concorrenza con l’ingresso di MVNO legati a colossi del discount come Aldi o Lidl, presenti tra l’altro in quasi tutti i paesi confinanti con il nostro.