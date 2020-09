Disservizio Very Mobile: problemi con le ricariche da app e nel video riconoscimento

Vengono segnalate da inizio settimana delle problematiche che stanno coinvolgendo alcuni clienti Very Mobile, il second brand di WINDTRE.

In particolare si riscontrano difficoltà con la procedura di video riconoscimento per l’attivazione di una nuova SIM e l’impossibilità di ricaricare online. Due problematiche che fanno pensare ad una anomalia a livello di sistemi di questo operatore mobile virtuale.

Cercando di ricaricare la propria utenza Very Mobile tramite l’applicazione ufficiale (con pagamento via Paypal), in diversi segnalano la mancata erogazione dell’importo ricaricato nonostante l’operazione risulti andata a buon fine e la somma richiesta prelevata sulla propria carta di credito.

Questo il messaggio che compare nel momento in cui l’operazione non va a buon fine: “C’è stato un problema nei nostri sistemi, ma niente paura! Non ti abbiamo addebitato nulla, attendi un momento e poi riprova a fare la ricarica”.

Il problema è che non solo l’utente si ritrova senza la ricarica richiesta, ma contrariamente a quanto riportato nel messaggio di avviso al termine dell’operazione, risulta anche l’addebito sulla carta di credito utilizzata.

Provando a chiedere delucidazioni al Servizio Clienti, si ottengono le solite risposte vaghe, la più blasonata è quella di un “aggiornamento dei sistemi in corso da qualche giorno”. Se siete clienti Very Mobile e state riscontrando la stessa anomalia, fatecelo sapere nei commenti.