Lycamobile ritocca i prezzi di alcuni pacchetti tariffari e proroga lo sconto sui piani Italy 3 M e Italy 3 L

Da questo 24 settembre 2020, Lycamobile (operatore mobile virtuale che opera come Full MVNO su rete Vodafone) ha deciso di ritoccare i prezzi di alcuni dei suoi pacchetti tariffari, tra cui quello del’offerta Italy White, recentemente portato a 100 GB al mese per chi l’acquista entro il 31 ottobre 2020 (qui maggiori dettagli).

CONSULTA SPEED TEST Lycamobile oppure invia il tuo

Questi tutti i pacchetti che hanno subito una modifica nel listino prezzi (validi da oggi): Italy Gold, Italy White, Italy Blue, Lyca Globe Plus, Lyca Globe, Data S, Data M, Data L, Data XL, Europe Gold.

Italy White passa da 12 a 11,99 euro al mese (per 100 GB, minuti e SMS illimitati. Fino a 6 GB in Roaming in UE)

passa da 12 a al mese (per 100 GB, minuti e SMS illimitati. Fino a 6 GB in Roaming in UE) Italy Gold passa da 10 a 9,99 euro al mese (per 20 GB, minuti e SMS illimitati. Fino a 5 GB in Roaming in UE)

passa da 10 a al mese (per 20 GB, minuti e SMS illimitati. Fino a 5 GB in Roaming in UE) Italy Blue passa da 6 a 5,99 euro al mese (per 1 GB, 200 minuti, 100 SMS, minuti e SMS illimitati verso numeri Lycamobile in Italia. Fino a 1 GB in Roaming in UE)

passa da 6 a al mese (per 1 GB, 200 minuti, 100 SMS, minuti e SMS illimitati verso numeri Lycamobile in Italia. Fino a 1 GB in Roaming in UE) Lyca Globe passa da 10 a 9,99 euro al mese (per 15 GB, 500 minuti nazionali, minuti illimitati verso numeri Lycamobile in Italia e in Romania, SMS illimitati verso numeri Lycamobile in Italia e ulteriori minuti verso specifiche destinazioni internazionali. Fino a 5 GB in Roaming in UE)

passa da 10 a al mese (per 15 GB, 500 minuti nazionali, minuti illimitati verso numeri Lycamobile in Italia e in Romania, SMS illimitati verso numeri Lycamobile in Italia e ulteriori minuti verso specifiche destinazioni internazionali. Fino a 5 GB in Roaming in UE) Lyca Globe Plus passa da 12 a 11,99 euro al mese (per 35 GB, 500 minuti nazionali, minuti illimitati verso numeri Lycamobile in Italia e in Romania, SMS illimitati verso numeri Lycamobile in Italia e ulteriori minuti verso specifiche destinazioni internazionali. Fino a 6 GB in Roaming in UE)

passa da 12 a al mese (per 35 GB, 500 minuti nazionali, minuti illimitati verso numeri Lycamobile in Italia e in Romania, SMS illimitati verso numeri Lycamobile in Italia e ulteriori minuti verso specifiche destinazioni internazionali. Fino a 6 GB in Roaming in UE) Europe Gold passa da 15 a 14,99 euro al mese (per 5 GB, 1.000 minuti nazionali, minuti illimitati verso numeri Lycamobile in Italia e in Romania. Fino a 5 GB in Roaming in UE)

passa da 15 a al mese (per 5 GB, 1.000 minuti nazionali, minuti illimitati verso numeri Lycamobile in Italia e in Romania. Fino a 5 GB in Roaming in UE) Data S passa da 5 a 4,99 euro al mese (per 2 GB di traffico dati nazionale. Fino a 1 GB in Roaming in UE)

passa da 5 a al mese (per 2 GB di traffico dati nazionale. Fino a 1 GB in Roaming in UE) Data M passa da 7 a 6,99 euro al mese (per 1 GB di traffico dati nazionale. Fino a 2 GB in Roaming in UE)

passa da 7 a al mese (per 1 GB di traffico dati nazionale. Fino a 2 GB in Roaming in UE) Data L passa da 10 a 9,99 euro al mese (per 4 GB di traffico dati nazionale. Fino a 4 GB in Roaming in UE)

passa da 10 a al mese (per 4 GB di traffico dati nazionale. Fino a 4 GB in Roaming in UE) Data XL passa da 12 a 11,99 euro al mese (per 6 GB di traffico dati nazionale. Fino a 6 GB in Roaming in UE).

Novità anche per i piani con sconto del 50% per i primi 3 mesi, che possono ancora essere attivati fino al 15 ottobre 2020 (ma solo per chi li acquista online).

Lycamobile Italy 3 M

L’offerta Italy 3 M mette a disposizione ogni mese 40 Giga di Internet in 4G (con velocità fino a 60 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati a 10 euro al mese. In promozione, per i clienti che acquistano l’offerta online, i primi 3 mesi avranno un costo di soli 15 euro.

Dal quarto mese in poi, torneranno i costi dell’offerta standard. In Roaming in UE è possibile utilizzare i minuti e gli SMS dell’offerta e fino a 5 GB di traffico Internet ogni mese.

Lycamobile Italy 3 L

L’offerta Italy 3 L mette a disposizione ogni mese 70 Giga di Internet in 4G (con velocità fino a 60 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati a 17 euro al mese. In promozione, per i soli clienti che acquistano l’offerta online, i primi 3 mesi avranno un costo di soli 24 euro.

Dal quarto mese in poi, torneranno i costi dell’offerta standard. In Roaming in UE è possibile utilizzare i minuti e gli SMS dell’offerta e fino a 8 GB di traffico Internet ogni mese.