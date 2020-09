Lycamobile: in arrivo 1 milione di numerazioni con il nuovo prefisso 350.9

Come per tutti gli operatori mobili virtuali in crescita, anche per Lycamobile (Full MVNO su rete Vodafone) è arrivato il momento di aggiungere un nuovo prefisso telefonico alla lista di quelli già in uso.

Stando ai dati appena aggiornati dal Ministero dello Sviluppo Economico, a Lycamobile è stato assegnato un blocco da 1 milione di numerazioni con il nuovo prefisso 350.9.

Con questa aggiunta l’operatore può ora contare su quattro diversi blocchi (ognuno da 1 milione di numerazioni):

350 9xxxxxx

351 0xxxxxx

351 1xxxxxx

351 2xxxxxx

I precedenti prefissi (351.0 – 351.1 – 351.2) erano stati assegnati a Lycamobile quando è diventato Full MVNO, con il passaggio sulla nuova rete (Vodafone) avvenuto nel 2013.

Dal lancio – avvenuto il 15 giugno del 2009 – e fino al cambio di rete, Lycamobile sfruttava invece il prefisso 373, abbinato agli operatori mobili virtuali (in questo caso ESP MVNO) su rete 3 Italia.

Gli attuali “vicini di prefisso” sono iliad Italia, che utilizza tutti i blocchi successivi (3513 – 3514 – 3515 – 3516 – 3517 – 3518 – 3519 – 3520) e Kena Mobile – ex Noverca – che utilizza il prefisso 350 e tre blocchi da 1 milione di numerazioni (3500 – 3501 – 3505).

