Disservizio DIGI Mobil: utenze senza accesso alla rete da ieri (aggiornato)

Dopo PosteMobile, ora è la volta di DIGI Mobil. L’operatore mobile virtuale controllato dalla società rumena RCS&RDS e che opera come Full MVNO su rete TIM, risulta inaccessibile da ieri notte.

Stando alle segnalazioni degli utenti, le linee non riescono ad agganciarsi alla rete, non potendo quindi effettuare chiamate e SMS, né traffico dati.

Questa mattina DIGI Mobil ha confermato il disservizio in corso con una comunicazione sul proprio portale web e sui canali social:

Gentile Cliente Digi, ti informiamo che si è verificato un disservizio temporaneo sulla rete mobile Digi! I nostri tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio! Il team Digi

La rete risulta molto “ballerina”, con alcuni momenti in cui si è nuovamente raggiungibili e altri in cui il segnale sparisce. Continueremo a monitorare lo stato del disservizio e ad aggiornarvi con eventuali ulteriori novità.

Non è stata comunicata la causa di questa problematica, limitata solo al territorio italiano (DIGI Mobil Romania e DIGI Spain non hanno al momento alcun disservizio in corso).

Aggiornamento delle 13. Stando a quanto riferisce il Servizio Clienti, la problematica è rientrata in gran parte d’Italia e si sta risolvendo per tutti gli utenti.

Aggiornamento delle 14. DIGI Mobil comunica che il disservizio è rientrato.

Gentile Cliente,

ti informiamo che abbiamo risolto il problema presentatosi questa mattina e abbiamo ripristinato la piena operatività del servizio Digi! Per poter usufruire pienamente della rete Digi ti chiediamo di spegnere e riaccendere il tuo cellulare. Ci scusiamo nuovamente per il disagio arrecato.

Il team Digi

Inoltre, su richiesta di alcuni clienti che non riuscivano ancora ad avere accesso alla rete, DIGI Mobil consiglia i seguenti passi:

1. Andare nel Menù del proprio smartphone, cercare l’applicazione DigiMobil/Sim toolkit > Rete/Red > Digi_IT. 2. Configurare manualmente la rete da: Menu > Impostazioni > Reti Cellulari > Operatori di Rete > Cerca reti > selezionare la rete I_TIM.

Come sempre, potete farci sapere nei commenti qui di seguito se riscontrate ancora delle anomalie o meno.