Rabona lancia l’offerta Stopper: 25 GB, 2500 minuti e 250 SMS a 4,99 euro al mese

Novità tariffaria in casa Rabona: come comunicato sul proprio profilo Facebook, l’operatore mobile virtuale (ESP MVNO) che opera su rete Vodafone tramite la piattaforma Plintron, ha segnalato oggi l’offerta Stopper.

Si tratta di un bundle con 25 Giga di traffico dati, 2.500 minuti verso tutte le numerazioni nazionali e 250 SMS proposto al costo mensile di 4,99 euro e riservato ai soli nuovi clienti che effettuano portabilità da altro gestore.

L’offerta, stando a quanto riportato in Trasparenza Tariffaria, risulta disponibile già dall’11 settembre, ma è stata pubblicizzata solo oggi.

Le chiamate sono tariffate sugli effettivi secondi di conversazione, mentre i Giga previsti dall’offerta vengono calcolati sui kb effettivamente consumati.

Minuti e SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati si applica la soglia mensile di 2,3 GB (secondo la formula prevista dal regolamento UE *).

Il costo complessivo da sostenere in fase di richiesta dell’offerta è di 29,99 euro, così composti: 19,99 euro (invece di 25 euro) di costo SIM più prima ricarica obbligatoria da 10 euro.

Viene successivamente erogato un traffico bonus di 25 euro valido per 12 mesi, non utilizzabile per il pagamento del canone mensile dell’offerta, ma solo per eventuale utilizzo con la tariffa a consumo.

La tariffa a consumo (la Extra Base), applicata in caso di esaurimento anticipato dei minuti, SMS e/o traffico dati previsto ogni mese, ha i seguenti costi: 29 centesimi al minuto per le chiamate verso numerazioni nazionali (tariffate sugli effettivi secondi di conversazione), 29 centesimi per ogni singolo SMS inviato e 29 centesimi per ogni MB di traffico dati consumato.

* Per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3,5 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 4,27 x (per) 2.