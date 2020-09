ho. Mobile: continua fino al 21 dicembre 2020 l’iniziativa “ho. Tanti amici”

L’operatore mobile virtuale ho. (second brand di Vodafone) ha deciso di prorogare fino al 21 dicembre 2020 l’iniziativa promozionale denominata “ho. Tanti amici” e dedicata a tutti i clienti con una SIM ho. attiva.

Sia per il già cliente che ha emesso l’invito sia per l’amico invitato è prevista una ricarica bonus del valore di 5 euro.

Invitando un amico utilizzando uno dei canali di condivisione presenti sull’app ufficiale ho. e sul sito ho-mobile.it (WhatsApp, SMS, Email, Gmail, Telegram), l’invitato che ha ricevuto il messaggio, dovrà successivamente procedere alla richiesta di una nuova SIM (con o senza portabilità del numero) utilizzando esclusivamente il link/URL presente all’interno del messaggio ricevuto.

A questo punto dovrà procedere con l’acquisto direttamente online sul sito ho-mobile.it con consegna a casa oppure con prenotazione sul sito ho. e ritiro e pagamento in edicola.

Ad avvenuta attivazione della SIM, l’invitato riceverà uno sconto di 5 euro sul costo di attivazione della nuova SIM ho. oppure, in alternativa, una ricarica telefonica omaggio di 5 euro.

L’invitante otterrà invece una ricarica omaggio ho. del valore di 5 euro che sarà accreditata entro 24 ore dall’avvenuta attivazione della nuova SIM ho. dell’Invitato.

Non solo, riceverà un’ulteriore ricarica telefonica omaggio ho. sempre del valore di 5 euro nel caso in cui l’Invitato abbia richiesto ed effettuato una portabilità da uno dei seguenti operatori: iliad, CoopVoce, Fastweb Mobile, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, NT Mobile, NV mobile, Noitel Mobile, Optima Mobile, PosteMobile, Rabona Mobile, Tiscali Mobile, 1Mobile, Welcome Italia, BT Mobile, DIGI Mobil, Withu Mobile, Enegan Mobile, spusu Italia e Daily Telecom Mobile.

Al raggiungimento del decimo invitato, si otterrà inoltre una ricarica ho. di 50 euro che sarà accreditata sulla propria SIM ho. entro 24 ore dall’avvenuta attivazione della nuova SIM ho. riferita al decimo rispettivo Invitato. Tutti i dettagli nel regolamento completo (qui sotto).

Condizioni Generali “ho. Tanti amici”

ho. Tanti amici è una iniziativa promozionale organizzata da VEI S.r.l. (di seguito “VEI” o “ho.”) alla quale possono aderire tutti i clienti con una SIM ho. attiva.

1. Periodo di validità

L’iniziativa è valida dal 9 dicembre 2019 al 21 dicembre 2020 salvo eventuali proroghe che saranno comunicate sul sito ho-mobile.it

2. Modalità di adesione e vantaggi

I clienti ho. avranno la possibilità di inviare, a persone di propria conoscenza (di seguito, “invitati”), un Invito a diventare a propria volta nuovi clienti ho. L’Invito potrà essere inviato mediante le funzionalità specificate sul sito ho-mobile.it (di seguito, “sito ho.”) e sull’applicazione ufficiale ho. (di seguito, “app ho.”) e che qualora utilizzate, attesteranno il requisito di “Invitante” (così nel seguito definito) per il rispettivo cliente ho.

In particolare:

L’Invito conterrà una URL unica e identificativa dell’Invitante (di seguito, “URL Unica”) che, al fine di beneficiare della presente Promozione, l’Invitato dovrà cliccare per accedere alla richiesta di una nuova SIM ho. a sé intestata, con o senza richiesta di portabilità del proprio numero di telefono se passa ad ho. cambiando operatore.

Tale richiesta di una nuova SIM ho. dovrà essere effettuata cliccando la URL Unica ricevuta tramite Invito e quindi tramite uno dei seguenti canali di acquisto:

acquisto sul sito ho. con consegna a casa;

prenotazione sul sito ho., con ritiro e pagamento in edicola.

Una volta che l’Invitato avrà completato la richiesta di una nuova SIM ho., effettuato il relativo pagamento entro il termine del Periodo di Validità e tale nuova SIM ho. risulterà attiva sui sistemi di ho. (eventualmente anche in un momento successivo al termine del Periodo di Validità, considerati i tempi tecnici per l’attivazione) saranno erogati i seguenti benefici:

l’Invitato otterrà uno sconto di 5€ sul costo di attivazione della nuova SIM ho. (qualora previsto e uguale o superiore a 5€) oppure, alternativamente, una ricarica telefonica omaggio ho. di 5€ accreditata direttamente sulla nuova SIM ho.;

l’Invitante otterrà una ricarica omaggio ho. di 5€ che sarà accreditata, entro 24 ore dall’avvenuta attivazione della nuova SIM ho. dell’Invitato;

l’Invitante otterrà un’ulteriore ricarica telefonica omaggio ho. sempre del valore di 5€ nel caso in cui l’Invitato abbia richiesto ed effettuato una portabilità da un numero Iliad o di altri operatori virtuali di cui all’elenco presente sulla pagina ho-mobile.it/hotantiamici Tale ricarica omaggio sarà accreditata all’Invitante entro 24 ore dall’avvenuta attivazione o portabilità della una nuova SIM ho. dell’Invitato.

L’Invitato, una volta che la SIM ho. risulterà attiva, potrà diventare Invitante a sua volta ma ciò non porterà alcun ulteriore beneficio per l’Invitante che, in precedenza, gli aveva inviato l’Invito.

Al raggiungimento di 10 invitati che acquisteranno una nuova SIM ho. durante il Periodo di Validità, l’Invitante otterrà un ulteriore beneficio consistente in una ricarica ho. di 50€ che sarà accreditata, sulla propria SIM ho. entro 24 ore dall’avvenuta attivazione della nuova SIM ho. riferita al decimo rispettivo Invitato. Non vi è limite al numero di Inviti che sarà possibile inviare ma, una volta raggiunto il numero massimo di 10 Invitati che attiveranno una nuova SIM ho. utilizzando la URL Unica riferita allo stesso Invitante, non sarà più possibile inviare ulteriori Inviti e quelli eventualmente inviati senza che l’Invitante attivi una nuova SIM ho. non daranno alcun beneficio all’Invitante.

In ogni caso, un Invitato potrà fruire dei vantaggi derivanti dalla promozione (con conseguente riconoscimento del beneficio spettante all’Invitante) una sola volta durante l’intero Periodo di Validità. Ne consegue che non potranno beneficiare più volte della promozione i soggetti che, dopo essere stati clienti ho. passeranno ad altro operatore per poi rientrare nuovamente tra i clienti ho. mediante un nuovo Invito successivo a quello già precedentemente utilizzato mediante la URL Unica.

Nel caso in cui il possesso della SIM ho. passi ad una persona diversa da chi ha effettuato l’acquisto e questo nuovo possessore si registri sui sistemi di ho. tramite app, sito o servizio clienti, si applicano queste condizioni:

la URL Unica sarà associata al numero ho. in quanto il cliente ho. e il nuovo possessore registrato non potranno contemporaneamente e singolarmente, beneficiare dei diritti derivanti dalla promozione.

le ricariche telefoniche già erogate all’intestatario della sim e non ancora fruite prima del passaggio del numero al nuovo possessore registrato, manterranno la propria validità sulla SIM ho.

sarà attribuita una nuova URL Unica al nuovo possessore registrato disattivando quella precedentemente assegnata al cliente ho. intestatario o vecchio possessore del numero

gli inviti inviati dall’Intestatario o vecchio possessore e non ancora utilizzati perderanno la propria validità

le ricariche omaggio maturate dall’intestatario o vecchio possessore e non ancora erogate al momento dell’associazione del numero ho. al nuovo possessore registrato, saranno annullate e non accreditate

Si porta all’attenzione di tutti gli Invitanti che:

in fase di Invito e alla conseguente indicazione del dato personale dell’Invitato (indirizzo e-mail o numero di telefono cellulare), i sistemi messi a disposizione da ho. gestiranno conseguente tale dato personale per effettuare l’invio dell’Invito;

i sistemi di ho., una volta effettuato l’invio dell’Invito, non conserveranno tale dato personale dell’Invitato;

effettuando l’invio dell’Invito, l’Invitante attesterà contestualmente di essere autorizzato dall’Invitato a fornire tale dato personale (indirizzo e-mail o numero di telefono cellulare) manlevando di conseguenza ho. da ogni onere o richiesta proveniente dal destinatario dell’Invito, qualora il dato sia stato indicato dall’Invitante in assenza di preventivo consenso da parte dell’Invitato;

qualora un Invitato non utilizzi la URL Unica ricevuta dall’Invitante per accedere alla richiesta di nuova SIM ho., l’Invitante non avrà diritto ad alcun beneficio derivante dall’aver inviato l’Invito

durante il Periodo di Validità, dal sito ho. o dall’app ho. sarà possibile verificare quanti Invitati abbiano effettivamente acquistato una nuova SIM ho., risultata effettivamente attivata, utilizzando la URL Unica contenuta nell’Invito;

tutte le ricariche omaggio ottenute aderendo alla presente promozione non concorreranno a prolungare la vita della SIM ho. (ossia, entro un anno dall’ultima ricarica effettuata a pagamento ed in assenza di ulteriori ricariche, la SIM ho., come contrattualmente previsto, sarà automaticamente disattivata);

in caso di recesso dal contratto con ho., sarà riconosciuto esclusivamente il riaccredito del credito telefonico ricaricato a pagamento e non ancora fruito al momento della disattivazione della SIM ho. e, pertanto, tutte le ricariche telefoniche omaggio eventualmente ottenute nell’ambito della promozione e non fruite non daranno diritto ad alcun rimborso.

Si porta all’attenzione di tutti gli Invitati che:

qualora non accedano alla richiesta di nuova SIM ho. tramite la URL Unica ricevuta con l’Invito, non avranno diritto ad alcun beneficio derivante dall’aver acquistato e attivato una nuova SIM ho.;

la ricarica telefonica omaggio eventualmente ottenuta aderendo alla presente promozione (ossia in alternativa allo sconto di 5€ sul costo di attivazione della nuova SIM ho., qualora previsto e uguale o superiore a 5€) non concorrerà a prolungare la vita della SIM ho. (ossia, entro un anno dall’ultima ricarica effettuata a pagamento ed in assenza di ulteriori ricariche, la SIM ho., come contrattualmente previsto, sarà automaticamente disattivata);

in caso di recesso dal contratto con ho., sarà riconosciuto esclusivamente il riaccredito del credito telefonico ricaricato a pagamento e non ancora utilizzato al momento della disattivazione della SIM ho. e, pertanto, l’eventuale ricarica telefonica di cui al precedente punto 2., se non utilizzata, non darà diritto ad alcun rimborso.

3. Note finali

ho. avrà il diritto di effettuare verifiche sulle modalità di adesione alla promozione e qualora venissero riscontrati comportamenti anomali, da parte di Invitanti o di Invitati, di sospendere in tutto o in parte l’erogazione dei benefici ad essi spettanti.

L’iniziativa promozionale, per propria natura, essendo i benefici per Invitanti e Invitati costituiti da quantità aggiuntiva di servizi dello stesso genere di quelli acquistati, non rientra tra le operazioni a premio indette ai sensi del dpr 430/2001.