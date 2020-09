Very Mobile: lo spot Very 7,99 è comunicazione ingannevole per l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria

Dopo Kena Mobile, anche per il second brand di WINDTRE (Very Mobile) arriva la richiesta di cessazione di una campagna di comunicazione ritenuta ingannevole.

Nel dettaglio, per quel poco che al momento lo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) ha pubblicato sul proprio sito web, si tratta dell’offerta Very 7,99 di Very Mobile e relativo messaggio diffuso: “ben 100 Giga minuti e SMS illimitati a soli 7,99€ al mese”.

L’offerta in questione prevede 100 Giga di internet, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese. E’ da capire però se lo IAP ha esaminato questa pubblicità quando Very 7,99 era rivolta sia ai clienti iliad che all’attivazione di un nuovo numero o se quando disponibile solo per i nuovi numeri.

Negli spot non viene ben evidenziato questo aspetto e potrebbe essere quindi la causa dell’intervento del Giurì che, nella Pronuncia numero 44/2020, ha definito comunicazione commerciale ingannevole e ne ha ordinato la cessazione:

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che il messaggio esaminato è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione

L’Articolo 2 del Codice di Autodisciplina spiega come la comunicazione commerciale “deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti”.

