1Mobile lancia GIGA 200 Limited Edition e proroga le attuali offerte

Disponibile fino al 15 ottobre 2020 (salvo eventuali proroghe) la nuova offerta 1Mobile GIGA 200 Limited Edition, che mette a disposizione 200 Giga su rete 4G (fino a 60 Mbps in download e upload) al costo mensile di 14,99 euro (più 10 euro di costo di attivazione).

L’offerta è solo dati, non è quindi abilitato né il traffico voce né l’invio di SMS. Nel caso vengano esauriti i 200 GB prima del rinnovo mensile, viene applicata la tariffazione extrasoglia di 50 centesimi di euro ogni 100 MB consumati (con scatti anticipati di 100 Kb).

Per conoscere i GB residui della promozione basta digitare la stringa *104# seguita dal tasto di invio chiamata, mentre per controllare la data di scadenza la stringa da utilizzare è *103# più tasto di invio chiamata.

Per la navigazione occorre configurare il proprio smartphone o altro device con uno dei due APN comunicati dall’operatore: web.unomobile.it oppure wap.unomobile.it. In Roaming in UE * è possibile utilizzare fino a 7 GB al mese di traffico dati dei 200 previsti dall’offerta nazionale.

GIGA 200 Limited Edition può essere sottoscritta da tutti i nuovi clienti, mentre chi lo è già può richiedere il cambio solo se ha sottoscritto l’offerta Giga Unlimited Reward.

In caso di credito insufficiente, l’offerta viene ugualmente rinnovata, ma potrà essere utilizzata solo a fronte di una ricarica che completi il costo della promozione o del suo rinnovo. Se si continua ad avere credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta verrà sospesa e potrà essere riattivata a fronte di una idonea ricarica.

In caso di bisogno, è possibile disattivare Giga 200 Limited Edition in qualsiasi momento digitando la stringa *11*507*0# seguita dal tasto di invio chiamata. In caso di disattivazione l’offerta potrà essere utilizzata fino alla scadenza.

Sempre fino al 15 ottobre 2020, vengono inoltre prorogate tutte le attuali offerte: 1Mobile Special XPlus, 1Mobile Power XPlus, 1Mobile Start XPlus Reward; 1Mobile 75XPlus Reward; 1Mobile Start Plus New; 1Mobile World Plus, 1Mobile Call Unlimited Plus.

* Ricordiamo che per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3,5 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 4,27 x (per) 2.