NTmobile proroga l’offerta Summer All In fino al 31 ottobre 2020 (ma l’estate è finita da un po’)

Come riportato nella sezione Trasparenza Tariffaria e confermato dal Servizio Clienti, l’operatore mobile virtuale NTmobile (ESP MVNO su rete Vodafone), ha deciso di prorogare fino al 31 ottobre 2020 la promozione Summer All In (seppur ormai siamo in piena stagione autunnale).

L’offerta prevede minuti e SMS illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 100 GB di traffico dati in 4G (con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) al costo mensile di 7,99 euro.

L’offerta può essere acquistata online sul sito ntmobile.it e presso i rivenditori autorizzati e prevede un costo di attivazione di 9.99 euro.

Minuti e SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE senza limitazioni, mentre per il traffico dati, vengono messi a disposizione fino a 6 GB al mese.

Nell’offerta sono inclusi i servizi: “Ti ho cercato”, segreteria telefonica, controllo credito residuo e la portabilità del numero. Summer All In può essere attivata sia dai nuovi clienti (con o senza portabilità del numero) sia dai già clienti (in entrambe i casi il costo di attivazione o cambio offerta è sempre di 9,99 euro una tantum).