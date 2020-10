Kena 5,99 Nuovi Numeri: torna il costo di attivazione per l’offerta con 50 Giga, minuti e SMS illimitati (per nuovi numeri)

Kena Mobile ha reso disponibile da oggi una variante dell’offerta Kena 5,99 riservata a chi attiva una nuova numerazione dell’operatore mobile virtuale e second brand di TIM (precedentemente attivabile solo online e fino alla data di ieri, 1° ottobre 2020).

Si chiama Kena 5,99 Nuovi Numeri e, al costo mensile di 5,99 euro, mette a disposizione 50 Giga di internet in 4G (con velocità fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati.

A cambiare è il costo complessivo da sostenere in fase di acquisto, che ora sale a 15 euro (5,99 euro del primo canone previsto dall’offerta, 8,99 euro di costo attivazione e 0,02 euro di prima ricarica), mentre rimane gratuita la spedizione della SIM.

Le chiamate non prevedono scatto alla risposta mentre per il traffico dati, la tariffazione è a scatti anticipati di 1 KB.

I minuti e gli SMS dell’offerta Kena 5,99 possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per quanto riguarda il traffico internet, vengono messi a disposizione ogni mese fino a 3 GB.

Superata questa soglia, la navigazione prevede un costo di 0,0042€ a MB. Raggiunti i 70 GB il costo della navigazione dati è quello previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena (35 centesimi al minuto per le chiamate, 25 centesimi per ogni SMS inviato e 50 centesimi di euro ogni 50 MB di traffico dati).

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo, in caso contrario la fruizione sarà sospesa.

Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno quindi tariffati come previsto dal Piano Base Kena (35 centesimi al minuto per le chiamate, 25 centesimi per singolo SMS inviato e 0,50 euro per 50 MB di traffico dati).

Per effettuare traffico dati a consumo, tramite il Piano Base Kena, è necessario inviare un SMS con testo INTERNET ON al 40543711 dall’Italia e al +39 350 5999990 dai Paesi UE.