DIGI Mobil: arrivano 10 Giga gratis per scusarsi con i clienti del disservizio del 29 settembre 2020

Come segnalato da diversi lettori, DIGI Mobil ha iniziato ad inviare (dalla giornata di ieri), un SMS in cui si scusa per il disservizio del 29 settembre scorso, dove è stato impossibile per molti clienti di questo operatore mobile virtuale agganciarsi alla rete (qui tutti i dettagli).

Insieme alle scuse, sta arrivando anche un gradito regalo: un voucher da 10 GB da attivare subito sulla propria utenza. Per farlo, basta digitare la stringa *146*3*4# seguito dal tasto di invio chiamata.

CONSULTA SPEED TEST DIGI Mobil o invia il tuo

Quando richiesto, va poi inserito il codice di 15 cifre comunicato via SMS.

A questo punto basterà attendere la conferma (immediata) di attivazione della promo.

Anche se non specificato nell’SMS, i 10 GB sono utilizzabili per un mese dall’attivazione e il traffico dati residuo potrà essere consultato in qualsiasi momento dall’Area Clienti online DIGI Mobil (Mio Conto DIGI).

Per chi ha già attiva una offerta che prevede traffico dati incluso, è bene specificare che vengono prima scalati i MB/GB della propria offerta e, una volta terminati, quelli della promozione comunicata in queste ore da DIGI Mobil. Tutto in ogni caso facilmente consultabile dall’Area Clienti online.

Dunque dopo PosteMobile, anche DIGI Mobil si è mossa per scusarsi con i propri clienti per il disservizio subito, un gesto non sempre scontato.