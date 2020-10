Disservizio Rabona Mobile, SìPronto?!? e altri MVNO su piattaforma Plintron: clienti lamentano mancato accesso alla rete

Da questa mattina diversi clienti Rabona Mobile (e del brand secondario SìPronto?!? by Rabona) stanno lamentando totale assenza di rete sulle proprie SIM, risultando quindi isolati.

Dalle segnalazioni ricevute fino ad ora, sembra che si stia ripetendo quanto accaduto nei giorni scorsi con Noitel e altri operatori mobili virtuali, ovvero la totale assenza di segnale (sostanzialmente lo smartphone non riesce ad agganciarsi alla rete).

Anche sulla pagina Facebook ufficiale Rabona Mobile sono comparse le prime segnalazioni in merito e mentre scriviamo se ne stanno aggiungendo di altre.

Problematica confermata anche da un nostro collaboratore che utilizza una SIM di questo ESP MVNO.

Ricordiamo che Rabona Mobile opera sotto rete Vodafone, tramite la piattaforma Plintron. E proprio quest’ultima potrebbe (il condizionale è d’obbligo in questi casi) essere la causa dell’attuale disservizio.

Stiamo infatti ricevendo segnalazioni anche da clienti Noitel (altro ESP MVNO che opera su piattaforma Plintron e rete Vodafone) che lamentano lo stesso problema e verificando se la problematica sta coinvolgendo altre realtà.

Fateci sapere nei commenti (o inviateci una mail da qui) se state riscontrando il disservizio con Rabona, SìPronto?!? e con altri virtuali come Noitel Mobile. Periodo non proprio fortunato questo per diversi “virtuali” (qui la lista di tutti gli ultimi disservizi).

A pochi minuti dalla nostra pubblicazione, Rabona Mobile ha notificato sulla propria pagina Facebook il disservizio in corso. Questo il messaggio:

IMPORTANTE: Comunicazione ai nostri Clienti. Comunichiamo che è in corso un disservizio derivato dal nostro fornitore di rete che impatta sulle nostre utenze. I nostri tecnici sono in costante contatto per risolvere nel piu breve tempo possibile. Ci scusiamo del disagio. Rabona Mobile

Aggiornamento. Come sospettavamo, la problematica sta impattando gli operatori mobili virtuali che si appoggiano alla piattaforma Plintron, con segnalazioni al momento provenienti da Rabona Mobile, Noitel Mobile e NTmobile.