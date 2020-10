Very Mobile: l’applicazione ufficiale si aggiorna ed ora è possibile portare un numero di altro gestore su SIM Very già attiva

Novità in arrivo per gli utilizzatori dell’applicazione ufficiale Very Mobile, l’operatore mobile virtuale e second brand di WINDTRE.

Da oggi, con l’aggiornamento disponibile sia su Play Store (per sistemi Android) che su Apple Store (per sistemi iOS), viene introdotta la possibilità di portare un numero di altro operatore mobile su una SIM Very già attiva.

La procedura da seguire è molto semplice, basta fare un tap alla voce “Offerta” nella schermata principale dell’applicazione e poi su “Porta il tuo numero in Very“.

A questo punto proseguire inserendo il numero da portare, il gestore di provenienza, il codice ICCID della SIM e le successive indicazioni a schermo. In questo modo il numero portato andrà a “sostituire” quello attualmente utilizzato sulla propria SIM Very.

Come ricordato anche durante il processo di richiesta di portabilità, questa non va ad incidere sul costo di rinnovo dell’offerta attiva sulla propria utenza, che rimane invariato.

Insieme a questo aggiornamento, che tornerà sicuramente utile a diversi clienti Very, è stato anche risolto un bug sull’applicazione che non permetteva di consultare l’app su smartphone dotati di Android 11.