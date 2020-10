DIGI Mobil proroga di un anno l’opzione Naviga Europa con 1 GB da utilizzare in Roaming in UE

DIGI Mobil, operatore mobile virtuale (Full MVNO) su rete TIM ha deciso di prorogare di un anno l’offerta Naviga Europa, dedicata a chi desidera navigare in internet anche quando si reca in uno dei 31 Paesi aderenti al Roaming in UE.

Come è noto l’operatore ha ottenuto lo scorso mese una quarta deroga di 12 mesi dall’AGCOM per l’applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di Roaming in UE (qui il nostro articolo dedicato), con l’impossibilità di utilizzare il traffico dati presente nelle proprie offerte anche in UE.

Grazie a Naviga Europa, oltre ai minuti e agli SMS disponibili nelle varie offerte a pacchetto (es: Combo o Illimitato) regolarmente utilizzabili anche in Roaming in UE, si può quindi sfruttare questa opzione aggiuntiva per il traffico dati all’estero.

Naviga Europa permette di utilizzare 1 Giga di traffico dati nei paesi UE (più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) al costo di 3 euro al mese. Terminato il GB, è possibile riattivare nuovamente l’opzione oppure continuare a navigare alla tariffa standard di 0,0035 euro a MB.

L’opzione è attivabile fino al 4 ottobre 2021 * e l’eventuale rinnovo dipenderà o meno da una possibile nuova proroga sul Roam Like At Home concessa dall’AGCOM. Non sono previsti ulteriori costi di attivazione e l’opzione può essere richiesta con o senza un’altra offerta attiva sulla propria linea.

Per attivare la Naviga Europa, basta digitare la stringa *146# sul tastierino del proprio telefono e premere il tasto di invio chiamata o, in alternativa, contattare il Servizio Clienti al +39 3533004077. Sempre al Servizio Clienti è inoltre possibile richiedere la disattivazione della tariffa standard per la navigazione, per chi non fosse interessato.

Una volta attivata l’opzione, è possibile monitorare i propri consumi in qualsiasi momento utilizzando la stringa *147# e premendo il tasto di invio chiamata.

* Stando alle informazioni forniteci direttamente dall’operatore, questa data potrebbe essere aggiornata sul sito ufficiale digimobil.it nelle prossime ore al 5 ottobre 2021. In caso di modifiche, torneremo ad aggiornare anche questo articolo.