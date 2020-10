Lycamobile: la promo ricarica online (con 3 GB e 100 minuti omaggio) prosegue per tutto ottobre

Con l’aggiornamento del proprio portale web (avvenuto oggi), Lycamobile ha confermato una nuova proroga (questa volta fino al 31 ottobre), della promo gratuita sulle ricariche effettuate online.

Chi effettua una ricarica online sul sito lycamobile.it, riceve in automatico 3 GB di traffico internet e 100 minuti di chiamate nazionali gratis, il tutto valido per 30 giorni dall’attivazione.

L’offerta è valida su qualsiasi importo di ricarica. Una volta terminati i minuti e i GB messi a disposizione, vengono applicate le tariffe standard previste dal proprio piano tariffario.

I dati ed i minuti gratuiti eventualmente non utilizzati, andranno persi, non potendo essere utilizzati dopo la fine dei 30 giorni dalla ricarica.

Lycamobile ricorda che l’offerta potrà essere revocata o modificata, in parte o interamente, in qualsiasi momento, a sua totale discrezione e che l’importo della ricarica online non potrà essere rimborsato se il cliente ha già in parte utilizzato i minuti o i GB forniti gratuitamente.