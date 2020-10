CoopVoce: ancora un disservizio sulle nuove SIM Evolution, con clienti senza rete (aggiornato)

Non c’è pace per i clienti CoopVoce migrati sulle nuove SIM Evolution. Dopo i disservizi estivi e di poche settimane fa, da ieri diversi clienti lamentano l’assenza totale di rete o del segnale 4G sulle proprie utenze.

L’anomalia era durata circa un paio d’ore nella tarda mattinata di ieri e dal tardo pomeriggio di oggi si è nuovamente ripresentata e i clienti hanno iniziato ad inviarci diverse segnalazioni e si stanno riversando sui canali social dell’operatore per lamentarsi della problematica e chiedere spiegazioni.

Non si tratta di un disservizio sulla rete TIM (a cui CoopVoce si appoggia), ma appare chiaro che il tutto dipenda dalla nuova piattaforma implementata da Accenture per la gestione del servizio come Full MVNO.

Dopo l’ennesimo problema che sta impattando i propri clienti, forse è arrivato il momento in CoopVoce di rilasciare una comunicazione pubblica e spiegare cosa sta accadendo.

Aggiornamento. Oltre a quanto segnalato, tentando di contattare utenze impattate dal disservizio, queste risultano o inesistenti o la chiamata viene interrotta.

Abbiamo voluto effettuare anche noi due tentativi diretti verso due diverse numerazioni CoopVoce (con SIM Evolution) e abbiamo potuto riscontrare una interruzione di linea subito dopo aver composto il numero (nei nostri due test abbiamo utilizzato una SIM iliad e una Fastweb su rete TIM e il risultato non cambia).

Aggiornamento delle 20:10. CoopVoce, tramite la pagina Facebook ufficiale, ha deciso di scusarsi per il disservizio in corso, senza però dare una spiegazione chiara oltre ai “problemi di rete” in corso.

Nella trasparenza che ci ha sempre contraddistinto, desideriamo comunicare che siamo a conoscenza dei problemi di rete che si stanno verificando per alcuni clienti in alcune zone d’Italia: siamo davvero dispiaciuti e consapevoli del disagio che un disservizio tecnico possa causare.

Stiamo facendo del nostro meglio per tornare alla piena operatività nel minor tempo possibile e non mancheremo di tenervi aggiornati all’interno dei nostri canali ufficiali. Come di consueto, potete raccontarci la vostra esperienza e se state riscontrando la stessa problematica nei commenti a fondo articolo. Terremo monitorata la situazione, augurandoci che venga ripristinato il pieno servizio quanto prima.