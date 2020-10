Rabona Mobile e SìPronto!?!: attivabili da oggi le nuove offerte che prevedono fino a 150 GB al mese

Rabona Mobile e il brand secondario SìPronto!?! (tutti e due su rete 4G Vodafone tramite la piattaforma Plintron) hanno reso disponibili diverse nuove offerte che prevedono fino a 150 Giga di internet al mese, attivabili solo da chi effettua portabilità da altro gestore (con esclusione dei clienti Vodafone).

Rabona Top Player

Partiamo da Rabona Top Player, l’offerta con il maggior numero di Giga (ben 150) prevede anche minuti e SMS illimitati, al costo mensile di 13,99 euro. La velocità di navigazione è limitata a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Le chiamate sono tariffate sugli effettivi secondi di conversazione, mentre i Giga previsti dall’offerta vengono calcolati sui kb effettivamente consumati. Esauriti i GB a disposizione, la navigazione viene bloccata.

Minuti e SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati si applica la soglia mensile di 6,5 GB (secondo la formula prevista dal regolamento UE *).

Rabona Stadio

Rabona Stadio prevede 120 GB in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati, al costo mensile di 9,99 euro. Le chiamate sono tariffate sugli effettivi secondi di conversazione, mentre i Giga previsti dall’offerta vengono calcolati sui kb effettivamente consumati. Esauriti i GB a disposizione, la navigazione viene bloccata.

Minuti e SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati si applica la soglia mensile di 4,6 GB (secondo la formula prevista dal regolamento UE *).

In entrambe i casi è previsto un costo SIM pari a 19,99 euro (in offerta, invece di 25 euro), 1 euro di costo di attivazione (solo per l’offerta Top Player, gratuito invece per Rabona Stadio) più una ricarica obbligatoria che permetta il pagamento del primo canone mensile (10 euro per l’offerta Stadio, 15 euro per Top Player).

Viene successivamente erogato un credito bonus di 25 euro valido per 12 mesi, non utilizzabile per il pagamento del canone mensile dell’offerta, ma solo per eventuale utilizzo con la tariffa a consumo.

La tariffa a consumo (la Extra Base), applicata in caso di esaurimento anticipato del bundle previsto ogni mese dall’offerta attivata, ha i seguenti costi: 29 centesimi al minuto per le chiamate verso numerazioni nazionali (tariffate sugli effettivi secondi di conversazione), 29 centesimi per ogni singolo SMS inviato e 29 centesimi per ogni MB di traffico dati consumato.

Prima Plus SìPronto!?!

L’offerta lanciata invece da SìPronto!?! by Rabona è Prima Plus e permette di avere 80 Giga in 4G (anche qui con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 in upload), minuti e SMS illimitati a 8,99 euro al mese.

Le chiamate sono tariffate sugli effettivi secondi di conversazione, mentre i Giga previsti dall’offerta vengono calcolati sui kb effettivamente consumati. Esauriti i GB a disposizione, la navigazione viene bloccata.

Minuti e SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati si applica la soglia mensile di 4,2 GB (secondo la formula prevista dal regolamento UE *).

In questo caso il costo SIM è pari a 15 euro, più un costo di attivazione di 1 euro e una ricarica obbligatoria che permetta il pagamento del primo canone mensile. E’ prevista l’erogazione di un credito bonus di 25 euro valido per 12 mesi, non utilizzabile per il pagamento del canone mensile dell’offerta, ma solo per eventuale utilizzo con la tariffa a consumo.

La tariffa a consumo anche per SìPronto!?! è la Extra Base (utilizzata per il traffico extrasoglia o in caso di mancato rinnovo dell’offerta) e prevede: 29 centesimi al minuto per le chiamate verso numerazioni nazionali (tariffate sugli effettivi secondi di conversazione), 29 centesimi per ogni singolo SMS inviato e 29 centesimi per ogni MB di traffico dati consumato.

* Per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3,5 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 4,27 x (per) 2.