spusu: allo studio nuove offerte, nel frattempo rimane attivabile solo il pacchetto L-una

L’operatore mobile virtuale spusu Italia (che opera come Full MVNO su rete WINDTRE) si sta preparando al lancio di nuove offerte e ha deciso nel frattempo di mandare in “pensione” quelle meno competitive e che, detto in assoluta franchezza, avevano meno senso di esistere dopo il lancio della nuova versione del pacchetto L-una.

L-una rimane quindi al momento l’unica tariffa attivabile e prevede 50 Giga in 4G (con velocità in download fino a 300 Mbps e fino a 50 Mbps in upload), 2.000 minuti e 500 SMS, oltre a 100 GB di riserva dati (qui tutti i dettagli su come funziona la riserva dati) a 7,90 euro al mese.

CONSULTA SPEED TEST spusu o invia il tuo

Minuti e SMS dell’offerta L-una possono essere utilizzati senza limitazioni anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati vengono messi a disposizione fino a 3,7 Giga al mese.

Come per tutte le altre offerte al momento non più sottoscrivibili, i minuti, gli SMS e i Giga non utilizzati nel mese, vengono convertiti in traffico dati che finisce nella propria “riserva”. Ogni minuto o SMS non utilizzato è 1 MB che andrà ad accumularsi in questo “borsellino virtuale” (idem per i MB/GB non utilizzati).

A differenza di bonus similari proposti da altri operatori, in questo caso quanto viene accumulato non si è obbligati a consumarlo entro 30 o 60 giorni, perché nulla andrà perso finché la SIM rimarrà attiva (o il bonus verrà utilizzato).

Ci salutano quindi l’offerta S-ole (che prevedeva 10 GB, 500 minuti e 100 SMS sempre a 7,90 euro al mese) e l’offerta M-are (15 GB, 1.000 minuti e 200 SMS a 9,90 euro al mese. Quali novità ci attenderanno sul fronte delle tariffe?

Ad oggi spusu si sta dimostrando uno degli operatori mobili virtuali più affidabili e soprattutto attenti al cliente e ci auguriamo che possa presto lanciare nuove offerte anche per chi non necessita di più di 50 Giga, ad un costo mensile ridotto rispetto al pacchetto L-una.