Kena Mobile risponde ad iliad con la Promo Flash: 100 GB, minuti e SMS illimitati a 8,99 euro al mese

Kena Mobile, l’operatore mobile virtuale e second brand di TIM, ha deciso di lanciare oggi la nuova offerta Kena 8,99 Promo Flash, che prevede 100 Giga di internet in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload) al costo mensile di 8,99 euro.

La promo è attivabile solo da chi richiede portabilità del numero da iliad e MVNO, con l’esclusione di TIM, Vodafone (e il suo second brand ho. Mobile), WINDTRE (e il suo second brand Very Mobile), CoopVoce, Fastweb Mobile e Tiscali Mobile.

In Trasparenza Tariffaria sono presenti diversi errori, visto che questa offerta viene data con inizio sottoscrivibilità il 23 ottobre, mentre è già attivabile da oggi (con chiusura, se il dato riportato è corretto, il prossimo 26 ottobre), oltre ad altre incongruenze, come il traffico dati disponibile in Roaming in UE (3 GB per il sito web ufficiale, 4,5 GB nel PDF inserito in Trasparenza Tariffaria).

Il costo complessivo per richiedere l’offerta è di 15 euro, di cui 8,99 di prima mensilità, 4,99 euro di costo attivazione e 1,02 euro di prima ricarica. Le chiamate non prevedono scatto alla risposta mentre per il traffico dati, la tariffazione è a scatti anticipati di 1 KB.

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e gli SMS della Kena 8,99 Promo Flash, mentre sono messi a disposizione fino a 4,5 Giga di internet al mese.

Superata questa soglia, la navigazione prevede un costo di 0,0042€ a MB. Raggiunti i 70 GB il costo della navigazione dati è quello previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena (35 centesimi al minuto per le chiamate, 25 centesimi per ogni SMS inviato e 50 centesimi di euro ogni 50 MB di traffico dati).

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo, in caso contrario la fruizione sarà sospesa.

Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno quindi tariffati come previsto dal Piano Base Kena (35 centesimi al minuto per le chiamate, 25 centesimi per singolo SMS inviato e 0,50 euro per 50 MB di traffico dati).

Per effettuare traffico dati a consumo, tramite il Piano Base Kena, è necessario inviare un SMS con testo INTERNET ON al 40543711 dall’Italia e al +39 350 5999990 dai Paesi UE.