CoopVoce (ri)lancia EASY: 3 Giga in 4G, 300 minuti e 300 SMS a 4,50 euro al mese

CoopVoce rende disponibile da oggi e fino al prossimo 18 novembre 2020 l’offerta EASY, ma questa volta con costo mensile ribassato da 5 (rispetto alla versione commercializzata fino a ieri) a 4,50 euro.

EASY permette di usufruire di 300 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali, 300 SMS e 3 Giga in 4G (fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload). Minuti, SMS e traffico dati messi a disposizione ogni mese, possono essere utilizzati anche in Roaming in UE senza limitazioni.

I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte.

Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario base attivo sulla SIM, mentre il traffico internet è inibito.

La promozione prevede rinnovo automatico ogni mese. Nel caso in cui il credito residuo risultasse insufficiente, l’offerta viene sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata.

Anche in caso di sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo quanto previsto dal piano base attivo sulla SIM, mentre il traffico internet è inibito. La promozione può essere attivata dai già clienti ad un costo una tantum di 9 euro.

In caso di necessità è inoltre possibile anticipare il rinnovo dell’offerta tramite l’applicazione ufficiale CoopVoce, l’Area Clienti online, contattando il 4243688 o il Servizio Clienti al 188 o inviando un SMS al 4243688 con testo RINNOVA EASY.

Ricordiamo che la nuova SIM Evolution di CoopVoce, rilasciata in fase di acquisto viene fornita con 5 euro di traffico incluso, così suddiviso: 1 euro di credito standard e 4 euro di bonus (utilizzabile come il credito standard, anche per i rinnovi delle offerte, ma in caso di cessazione utenza o portabilità in uscita, va perso).

Promo FiorFiore Coop

Inoltre, i Soci Unicoop Tirreno che richiedono una portabilità del numero verso CoopVoce, attivando contestualmente l’offerta EASY, riceveranno un buono del valore di 30 euro spendibile nei negozi Unicoop Tirreno e Distribuzione Roma dal 15 Ottobre al 9 Dicembre 2020, solo su prodotti a marchio FiorFiore Coop confezionati, con l’esclusione di quelli dei reparti ortofrutta, macelleria, pane e pasticceria, pescheria, gastronomia, riviste, macchina del caffè.

Ogni socio può ricevere al massimo due buoni che, comunque, andranno utilizzati su due spese differenti.