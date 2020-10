CoopVoce TOP 10: minuti illimitati, 1.000 SMS e 10 Giga in 4G a 9 euro al mese

Non solo EASY, da oggi e fino al prossimo 18 novembre 2020, CoopVoce rende disponibile sia per chi attiva una nuova numerazione così come per i già clienti (in quest’ultimo caso è previsto un costo di cambio offerta pari a 9 euro una tantum) l’offerta TOP 10 (già proposta la scorsa primavera).

Al costo di 9 euro al mese, prevede minuti illimitati, 1.000 SMS e 10 Giga di internet in 4G (l’intero bundle è utilizzabile anche in Roaming in UE senza limitazioni).

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, se il credito residuo è sufficiente, in caso contrario verrà sospesa per 30 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base attivo sulla SIM, mentre il traffico internet è inibito.

Se entro i 30 giorni di sospensione non si procede a ricaricare la propria utenza, l’opzione verrà disattivata. In caso di esaurimento dei Giga, minuti o SMS messi a disposizione ogni mese, viene data la possibilità di rinnovare l’offerta anticipatamente.

E’ sempre possibile, in caso di necessità, anticipare il rinnovo dell’offerta tramite l’applicazione ufficiale CoopVoce, l’Area Clienti online, contattando il 4243688 o il Servizio Clienti al 188 o inviando un SMS al 4243688 con testo RINNOVA TOP 10.

TOP 10 non è compatibile con le promo delle categorie “ChiamaTutti”, “Top” e “Smart” e con pacchetti “Web” nazionali.

Ricordiamo che la nuova SIM Evolution di CoopVoce, rilasciata in fase di acquisto viene fornita con 5 euro di traffico incluso, così suddiviso: 1 euro di credito standard e 4 euro di bonus (utilizzabile come il credito standard, anche per i rinnovi delle offerte, ma in caso di cessazione utenza o portabilità in uscita, va perso).