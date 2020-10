GoMo, MVNO irlandese di Eir Telecom (Gruppo Iliad) supera i 250.000 clienti in un anno

L’operatore mobile virtuale irlandese GoMo, lanciato il 15 ottobre 2019 da Eir Telecom (gestore telefonico controllato dal Gruppo Iliad e da Xavier Niel), ha superato un nuovo traguardo, quello dei 250.000 clienti.

Più di 50.000 clienti guadagnati negli ultimi 4 mesi e, ad un solo anno dal debutto, può contare già su un bel 4% di quota di mercato nel segmento mobile.

Il tutto grazie ad una formula vincente molto semplice: prezzi chiari e bassi, garantiti “per sempre” e una offerta con minuti e SMS illimitati più 80 Giga proposti a 12,99 euro al mese.

Prezzi decisamente bassi per l’Irlanda e che hanno ovviamente contribuito a questa rapida crescita, tanto che il primo operatore mobile virtuale del paese (Tesco Mobile, della nota catena di supermercati) rischia di vedersi soffiare la prima posizione tra i MVNO.

Tesco Mobile ha lanciato i propri servizi nel 2007 e ad oggi conta poco più di 400.000 clienti, posizionandosi come quarto operatore mobile dopo Vodafone, Three e Eir (e primo per quota di mercato tra i virtuali).

Per avere un termine di paragone, basti pensare che Tesco Mobile offre un piano prepagato da 15 euro ogni 28 giorni con 15 GB più minuti e SMS illimitati o che Vodafone (primo operatore mobile del paese) con 20 euro ogni 28 giorni offre 10 Giga più minuti e SMS illimitati.

GoMo Ireland si rivolge principalmente ad un target giovane e la sua particolarità è che qualsiasi operazione, dalla richiesta di una nuova SIM fino al supporto clienti, avviene esclusivamente online. Non ha negozi fisici o call center per l’assistenza del cliente, che viene fornita tramite webchat attiva sette giorni su sette.

Una formula che nel nostro paese ad oggi non esiste e chissà che non possa diventare fonte d’ispirazione per qualche nuovo operatore mobile virtuale dedicato ai più giovani.

via universofree.com