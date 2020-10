Promo Kena Mobile: per i nuovi clienti tornano 30 Giga gratis per i primi 30 giorni

Kena Mobile, l’operatore mobile virtuale e second brand di TIM, torna nuovamente a regalare (come la scorsa estate) 30 Giga per i primi 30 giorni, ma solo ai nuovi clienti che attivano una delle attuali offerte entro il 20 ottobre (salvo proroghe).

Inoltre, per chi attiva online Kena 5,99 (70 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese), il primo mese è proposto ancora gratis. L’offerta è riservata a chi proviene da iliad e MVNO, con l’esclusione di TIM, Vodafone (e il suo second brand ho. Mobile), WINDTRE (e il suo second brand Very Mobile), CoopVoce, Fastweb Mobile e Tiscali Mobile.

Qui di seguito un riepilogo delle altre proposte attualmente disponibili:

Kena 5,99 (per nuovi numeri): 70 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese, con costo di attivazione di 8,99 euro, costo SIM e spedizione gratuiti. In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 3 GB di traffico dati al mese.

Kena 7,99 (per chi proviene da CoopVoce, Fastweb Mobile, ho. e Tiscali Mobile, ): 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese, con costo attivazione, costo SIM e spedizione gratuiti. In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 4 GB di traffico dati al mese.

Kena 8,99 in scadenza oggi (per chi proviene da iliad e MVNO con l’esclusione di TIM, WINDTRE, Vodafone, ho., Fastweb Mobile e Tiscali Mobile): 100 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 8,99 euro al mese, con costo di attivazione di 4,99 euro, costo SIM e spedizione gratuiti.

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 4,5 GB di traffico dati al mese.

Kena 13,99 (aperta a tutti): 70 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 13,99 euro al mese, con costo attivazione, costo SIM e spedizione gratuiti. In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 7 GB di traffico dati al mese.

Kena 100 Giga (riservata a chi attiva una nuova numerazione Kena): 100 Giga di traffico dati in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload) a 11,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 9,99 euro, mentre costo SIM e spedizione sono gratuiti. In Roaming in UE vengono messi a disposizione fino a 6 GB di traffico dati al mese.