Kena Mobile continua a tentare i clienti iliad e MVNO con l’offerta da 70 Giga con primo mese gratis

Kena Mobile, l’operatore mobile virtuale e secondo brand di TIM, ha deciso di prorogare la promozione legata all’offerta Kena 5,99, continuando ad offrire il primo mese gratis (inizialmente in scadenza alle 10 di ieri, 15 ottobre).

Kena 5,99 mette a disposizione 70 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload) più minuti e SMS illimitati, oltre all’azzeramento dei costi di attivazione, spedizione gratuita e 30 Giga aggiuntivi (sempre gratis) per i primi 30 giorni.

L’offerta è attivabile esclusivamente da chi richiede portabilità del numero da iliad e operatori mobili virtuali (MVNO), con l’esclusione di Very Mobile (second brand WINDTRE), ho. (second brand Vodafone), CoopVoce, Fastweb Mobile e Tiscali Mobile (oltre ai tre principali gestori: TIM, Vodafone e WINDTRE).

Il costo complessivo per chi attiva l’offerta online è di 5 euro, con costo SIM, attivazione e spedizione al momento gratuite.

I minuti e gli SMS dell’offerta Kena 5,99 possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per quanto riguarda il traffico internet, vengono messi a disposizione ogni mese fino a 3 GB in 3G.

Superata questa soglia, la navigazione prevede un costo di 0,0042€ a MB. Raggiunti i 70 GB il costo della navigazione dati è quello previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena (35 centesimi al minuto per le chiamate, 25 centesimi per ogni SMS inviato e 50 centesimi di euro ogni 50 MB di traffico dati).

Come prevedibile, non è stata invece prorogata l’offerta Kena Promo Flash con 100 Giga di traffico dati, nata per rispondere alla promo temporanea di iliad (tutte e due scadute ieri).