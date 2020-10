L’offerta PosteMobile Casa internet con sconto canone e attivazione gratuita, prorogata fino al 31 ottobre 2020

PosteMobile ha deciso di prorogare anche l’offerta Casa Internet (dopo PosteMobile Casa e Casa Facile), ma in questo caso fino al 31 ottobre 2020. PosteMobile Casa Internet offre chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali (senza scatto alla risposta) e traffico dati illimitato per navigare in internet al costo mensile di 26,90 euro (in promozione invece di 30,90 euro).

L’offerta prevede un telefono fisso e un modem Wi-Fi forniti in comodato d’uso gratuito fino alla scadenza contrattuale. La consegna e la prima installazione con la verifica dei requisiti di copertura e la configurazione degli apparati a cura di un tecnico specializzato (costo standard 80 euro), sono offerti (per il momento) gratis.

Anche il contributo di attivazione dell’offerta è proposto gratis, invece che al costo standard di 59 euro una tantum. PosteMobile Casa Internet può essere attivata sia su una nuova linea telefonica, sia su un numero preesistente e, per richiederla, è sufficiente andare in qualsiasi Ufficio Postale.

Le bollette hanno cadenza bimestrale e prevedono addebito su Conto Corrente o tramite bollettino postale. L’imposta di bollo prevista sull’attivazione dei contratti di telefonia pari a 16,00 euro, sarà rateizzata in 8 fatture con un addebito di 2 euro su ciascuna fattura.

Il telefono e il modem Wi-Fi vengono concessi in comodato d’uso gratuito al cliente per tutta la durata contrattuale. In caso di cessazione degli effetti del rapporto contrattuale il cliente dovrà restituire entro 60 giorni i dispositivi a propria cura e spese.

Ricordiamo che la SIM inserita nel Wi-Fi è abilitata al solo traffico dati nazionali (non funziona in roaming) e non consente di effettuare o ricevere chiamate né di inviare SMS.