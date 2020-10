Very Mobile lancia le proprie eSIM, con le stesse offerte attualmente commercializzate

Very Mobile, l’operatore mobile virtuale e second brand di WINDTRE, ha reso disponibili da oggi per tutti i propri clienti (vecchi e nuovi) le eSIM, le SIM virtuali che permettono di attivare un’offerta senza dover inserire una scheda SIM fisica nel proprio smartphone.

La eSIM svolge le stese funzioni di una SIM tradizionale, ma con la comodità di una procedura tutta “digitale”, visto che invece di inserire una SIM fisica nel proprio smartphone, si procederà nell’aggiungere un profilo eSIM tramite una semplice scansione di un QR code fornito dall’operatore via mail.

Con questa novità Very Mobile diventa il primo operatore mobile virtuale a fornire offerte su eSIM. La richiesta avviene in pochi semplici passi direttamente dal sito web ufficiale verymobile.it, nella nuova sezione “eSIM”. Anche i già clienti potranno richiedere la sostituzione della propria SIM con una eSIM.

La scelta di piani tariffari compatibili è ampia, essendo di fatto gli stessi proposti per l’offerta standard. Per chi sceglie 30 Giga con minuti e SMS illimitati, il prezzo varia da 4,99 euro al mese se si proviene da iliad e MVNO (con l’esclusione di Kena Mobile, ho. e spusu) o se si attiva una nuova numerazione Very, agli 11,99 euro per chi proviene da TIM, Vodafone, WINDTRE, Kena Mobile, ho e spusu.

Per chi sceglie 100 Giga con minuti e SMS illimitati, il prezzo varia da 6,99 euro al mese se si proviene da iliad e MVNO (con l’esclusione di Kena Mobile, ho. e spusu), ai 7,99 euro se si attiva una nuova numerazione Very, fino ai 13,99 euro per chi proviene da TIM, Vodafone, WINDTRE, Kena Mobile, ho e spusu.

In base al costo mensile cambia anche la soglia di traffico dati utilizzabile in Roaming in UE:

2,4 Giga con l’offerta da 4,99 euro

3,3 Giga con l’offerta da 6,99 euro

3,8 Giga con l’offerta da 7,99 euro

5,7 Giga con l’offerta da 11,99 euro

6,6 Giga con l’offerta da 13,99 euro

La eSIM Very Mobile non prevede al momento costi fissi, se non i 5 euro di costo attivazione più il primo canone dell’offerta scelta.

Questa la lista comunicata dall’operatore degli smartphone compatibili con le eSIM Very:

Apple : iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Max, iPhone SE.

: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Max, iPhone SE. Samsung : Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Plus 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2.

: Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Plus 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2. Motorola : Razr.

: Razr. Google: Pixel 3, Pixel XL, Pixel 3a XL.

La sostituzione della eSIM in caso di guasto, cambio o reset smartphone, configurazione dell’eSIM non riuscita, passaggio da scheda SIM fisica ad eSIM o riattivazione di un profilo precedentemente eliminato, è gratuita (fino ad un massimo di 3 volte). I cambi successivi avranno un costo di 10 euro.

E’ bene ricordare che per scaricare il proprio profilo eSIM è sempre necessaria una connessione internet.