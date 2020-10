Passa a Kena Mobile e ottieni uno sconto del 30% per i primi tre mesi

Disponibile da oggi e fino alle ore 10 del 23 ottobre 2020 la nuova promozione che permette, a chiunque passi il proprio numero da altro gestore a Kena Mobile, di ottenere uno sconto del 30% sul costo mensile.

Le offerte coinvolte in questa nuova promozione sono Kena 5,99, Kena 7,99 e Kena 13,99.

Kena 5,99 mette a disposizione 70 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload) più minuti e SMS illimitati, con costo attivazione, costo SIM e spedizione gratuiti, a 5,99 euro al mese, che diventano 4,19 euro al mese per i primi tre mesi.

CONSULTA SPEED TEST Kena Mobile oppure invia il tuo

L’offerta è attivabile esclusivamente da chi richiede portabilità del numero da iliad e operatori mobili virtuali (MVNO), con l’esclusione di Very Mobile (second brand WINDTRE), ho. (second brand Vodafone), CoopVoce, Fastweb Mobile e Tiscali Mobile (oltre ai tre principali gestori: TIM, Vodafone e WINDTRE).

I minuti e gli SMS dell’offerta Kena 5,99 possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per quanto riguarda il traffico internet, vengono messi a disposizione ogni mese fino a 3 GB in 3G.

Kena 7,99 (per chi proviene da CoopVoce, Fastweb Mobile, ho. e Tiscali Mobile) mette a disposizione 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati, con costo attivazione, costo SIM e spedizione gratuiti, a 7,99 euro al mese, che diventano 5,59 euro al mese per i primi tre mesi.

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 4 GB di traffico dati al mese.

Kena 13,99 (per portabilità da tutti i gestori), mette a disposizione 70 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 13,99 euro al mese, con costo attivazione, costo SIM e spedizione gratuiti, a 13,99 euro al mese, che diventano 9,79 euro al mese per i primi tre mesi.

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 7 GB di traffico dati al mese.

Rimangono invece invariate le altre offerte (5,99 euro al mese per 50 Giga, minuti e SMS illimitati per chi attiva un nuovo numero e 11,99 euro al mese per l’offerta solo dati, con 100 Giga al mese).

Le tariffe extrasoglia sono invece quelle del piano tariffario Piano Base Kena, ovvero 35 centesimi al minuto per le chiamate, 25 centesimi per ogni SMS inviato e 50 centesimi di euro ogni 50 MB di traffico dati.