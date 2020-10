Kena Mobile: sparita anticipatamente la promozione con sconto del 30% sul costo mensile di alcune offerte

Sparita dal sito web ufficiale la promozione lanciata ieri da Kena Mobile e con cui veniva offerto il 30% di sconto – per i primi tre mesi – sulle offerte Kena 5,99, Kena 7,99 e Kena 13,99.

Il tutto attivabile fino alle ore 10 del 23 ottobre 2020, ma già da oggi della promozione online non c’è più traccia. Per il Servizio Clienti si tratterebbe solo di un “problema tecnico o di aggiornamento” del sito web kenamobile.it e per chi interessato rimane comunque attivabile fino al 23 ottobre, ma chiedendo un ricontatto da un operatore Kena.

Ennesimo problema di aggiornamento del portale ufficiale di questo operatore mobile virtuale (e second brand TIM), come accaduto più di una volta in passato, o stop anticipato della promozione? Quelle che seguono, le condizioni tariffarie previste con lo sconto promesso da Kena Mobile.

Kena 5,99 con 70 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload) più minuti e SMS illimitati, con costo attivazione, costo SIM e spedizione gratuiti, a 5,99 euro al mese, che con lo sconto diventano 4,19 euro al mese per i primi tre mesi.

L’offerta è attivabile esclusivamente da chi richiede portabilità del numero da iliad e operatori mobili virtuali (MVNO), con l’esclusione di Very Mobile (second brand WINDTRE), ho. (second brand Vodafone), CoopVoce, Fastweb Mobile e Tiscali Mobile (oltre ai tre principali gestori: TIM, Vodafone e WINDTRE).

I minuti e gli SMS dell’offerta Kena 5,99 possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per quanto riguarda il traffico internet, vengono messi a disposizione ogni mese fino a 3 GB in 3G.

Kena 7,99 (per chi proviene da CoopVoce, Fastweb Mobile, ho. e Tiscali Mobile) mette a disposizione 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati, con costo attivazione, costo SIM e spedizione gratuiti, a 7,99 euro al mese, che diventano 5,59 euro al mese per i primi tre mesi.

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 4 GB di traffico dati al mese.

Kena 13,99 (per portabilità da tutti i gestori), mette a disposizione 70 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 13,99 euro al mese, con costo attivazione, costo SIM e spedizione gratuiti, a 13,99 euro al mese, che diventano 9,79 euro al mese per i primi tre mesi.

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 7 GB di traffico dati al mese.