Noitel Italia dal 1° novembre 2020 diventa Irideos

Dal 1° novembre 2020, Noitel Italia verrà fusa per incorporazione in Irideos. E’ questa la comunicazione che Noitel ha fatto ai propri clienti tramite il sito web ufficiale (qui di seguito uno screenshot del messaggio).

Nella stessa viene riportato l’atto di fusione (datato 20 ottobre 2020) e confermato che per i già clienti non cambierà nulla rispetto ai servizi e alle condizioni dei contratti già sottoscritti.

Rimarranno inoltre attivi sia il sito Noitel che l’Area Clienti Noitel, così come non varieranno i contatti telefonici ed email per l’assistenza.

Irideos nasce dalla fusione di Infracom, KPNQwest, MC-Link e BIG TLC ed è controllata da F2i (80%) – il più grande Fondo infrastrutturale operante in Italia – e da Marguerite, fondo creato con il sostegno di sei istituzioni finanziarie pubbliche europee (20%).

A seguire, sono state acquisite altre realtà, come ENTER e più di recente Clouditalia (ottobre 2018). Proprio da Clouditalia Irideos eredita Noitel (acquisita nell’estate del 2017).