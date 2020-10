ho. Mobile insieme a Treedom per abbattere le emissioni di CO2

ho. Mobile – operatore mobile virtuale e second brand di Vodafone – ha deciso di collaborare con Treedom per assorbire la CO2 emessa tramite il trasporto delle SIM.

Al momento sono stati già piantati 1.500 alberi in sei paesi del mondo tra Italia, Africa e Centro America e prevede di crescere ancora di più, perché per conto dell’operatore verranno piantati altri 100 alberi al mese a partire da novembre, per assorbire così le emissioni di CO2 prodotte nei prossimi mesi.

Con gli attuali 1.500 alberi si calcola di poter assorbire oltre 210.000 kg di CO2, una quantità che basterebbe a riempire ben 1.112 TIR (fonte: Treedom).

Tutti i clienti potranno sempre restare aggiornati sulla crescita degli alberi della foresta ho. consultando la pagina dedicata sul sito dell’operatore e sul sito di Treedom (qui la mappa per quanto riguarda gli alberi piantati in Italia).

In occasione dell’annuncio della sua foresta, ho. lancia una nuova campagna pubblicitaria pensata per la Digital Tv. A partire da oggi, il nuovo spot interamente realizzato in 3D sarà presente sulle principali piattaforme di contenuti e con una pianificazione digital.