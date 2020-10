Tiscali Mobile sconta il canone delle offerte Smart 10 e Smart 30

Tiscali Mobile, operatore mobile virtuale (ESP MVNO) su rete 4G TIM (con velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload), ha lanciato una nuova promozione che coinvolge due piani tariffari: Smart 10 e Smart 30.

Si tratta di uno speciale sconto sul canone delle due offerte, applicato per i primi tre mesi dalla sottoscrizione. La promozione è richiedibile da oggi sul sito dell’operatore, mentre da ieri era già attivabile presso la rete di rivenditori autorizzati (e rimarrà disponibile fino al 31 dicembre 2020). Vediamole nel dettaglio.

Smart 10 Promo

L’offerta Smart 10 mette a disposizione ogni mese 200 minuti, 10 SMS e 10 Giga di internet in 4G a 3,99 euro al mese, in promozione per i primi tre mesi. Dal quarto mese l’offerta torna al prezzo standard di 4,99 euro al mese.

Per i nuovi clienti non è previsto costo di attivazione, mentre per chi già lo è, pagherà 11 euro una tantum. Per tutti i nuovi clienti la SIM viene a costare 10 euro (una tantum) ed è prevista una ricarica minima obbligatoria di ulteriori 10 euro.

La tariffazione delle chiamate è sugli effettivi secondi di conversazione, mentre per il traffico dati su singolo Kb (APN: tiscalimobileinternet). Al superamento della soglia dati inclusa nell’offerta attiva in territorio nazionale viene applicato il costo extra soglia di 0,30 cent/MB con tariffazione a singolo Kb.

Nel Roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS previsti dall’offerta e fino a 2,34 GB di traffico internet al mese *.

Smart 30 Promo

L’offerta Smart 30 mette a disposizione ogni mese minuti illimitati, 100 SMS e 30 Giga di internet in 4G a 6,99 euro al mese, in promozione per i primi tre mesi. Dal quarto mese l’offerta torna al prezzo standard di 8,99 euro al mese.

Anche in questo caso per i nuovi clienti non è previsto costo di attivazione, mentre per chi già lo è, pagherà 11 euro una tantum. Per tutti i nuovi clienti la SIM viene a costare 10 euro (una tantum) ed è prevista una ricarica minima obbligatoria di ulteriori 10 euro.

La tariffazione delle chiamate è sugli effettivi secondi di conversazione, mentre per il traffico dati su singolo Kb (APN: tiscalimobileinternet). Al superamento della soglia dati inclusa nell’offerta attiva in territorio nazionale viene applicato il costo extra soglia di 0,30 cent/MB con tariffazione a singolo Kb.

Nel Roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS previsti dall’offerta e fino a 2,34 GB di traffico internet al mese *.

Al raggiungimento del 95% di traffico incluso della propria offerta Tiscali Mobile, sì riceverà un SMS di avviso. A questo punto, sarà possibile acquistare un pacchetto aggiuntivo di SMS e/o traffico dati inviando un messaggio di risposta con le seguenti stringhe:

EXTRA100SMS per avere 100 SMS extra al costo di 1,50 euro

SOS1GB per avere 1GB extra al costo di 2 euro.

Per entrambe le offerte la tariffa base applicata è la Tiscali 16: 16 centesimi al minuto per tutte le chiamate verso numerazioni nazionali (senza scatto alla risposta e con tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione), 16 centesimi per singolo SMS inviato e 30 centesimi ogni MB (tariffazione per singolo Kb).

* Stiamo attendendo da Tiscali una conferma sui GB effettivamente disponibili in Roaming in UE anche nei tre mesi di canone scontato. Appena riceveremo risposta, troverete questo articolo aggiornato con le informazioni corrette.