NTmobile proroga l’offerta Summer All In (100 GB, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro/mese) fino al 30 novembre 2020

L’operatore mobile virtuale NTmobile (ESP MVNO su rete Vodafone) ha comunicato questa mattina la proroga della promozione Summer All In, che rimarrà attivabile fino a tutto il mese di novembre.

L’offerta, aperta a tutti, prevede minuti e SMS illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 100 GB di traffico dati in 4G (con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) al costo mensile di 7,99 euro (con un costo di attivazione di 9.99 euro una tantum).

Minuti e SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE senza limitazioni, mentre per il traffico dati, vengono messi a disposizione fino a 6 GB al mese.

Nell’offerta sono inclusi gratuitamente i servizi: “Ti ho cercato”, l’ascolto della segreteria telefonica e il controllo del credito residuo (quest’ultimo tramite la stringa *123# seguita dal tasto di invio chiamata o tramite area clienti online o Self Care al numero 405040).

Ricordiamo che NTmobile è uno dei pochi operatori che permette la scelta del numero di telefono in fase di acquisto, seppur la personalizzazione del numero è solo parziale.