PosteMobile proroga Casa Internet e diverse altre offerte su rete mobile fino al 28 novembre 2020

E’ lunga la lista delle offerte che PosteMobile ha deciso di prorogare fino al prossimo 28 novembre: si parte da PosteMobile Casa Internet (in scadenza domani) per quanto riguarda il “fisso” e si prosegue con Creami Relax 100, PM Super Ricarica, Creami neXt Special Edition e Creami Revolution, per il segmento mobile.

PosteMobile Casa Internet

PosteMobile Casa Internet offre chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali (senza scatto alla risposta) e traffico dati illimitato per navigare in internet al costo mensile di 26,90 euro (in promozione invece di 30,90 euro).

L’offerta prevede un telefono fisso e un modem Wi-Fi forniti in comodato d’uso gratuito fino alla scadenza contrattuale. La consegna e la prima installazione con la verifica dei requisiti di copertura e la configurazione degli apparati a cura di un tecnico specializzato (costo standard 80 euro), sono offerti (per il momento) gratis.

Anche il contributo di attivazione dell’offerta è proposto gratis, invece che al costo standard di 59 euro una tantum. PosteMobile Casa Internet può essere attivata sia su una nuova linea telefonica, sia su un numero preesistente e, per richiederla, è sufficiente andare in qualsiasi Ufficio Postale.

Le bollette hanno cadenza bimestrale e prevedono addebito su Conto Corrente o tramite bollettino postale. L’imposta di bollo prevista sull’attivazione dei contratti di telefonia pari a 16,00 euro, sarà rateizzata in 8 fatture con un addebito di 2 euro su ciascuna fattura.

Il telefono e il modem Wi-Fi vengono concessi in comodato d’uso gratuito al cliente per tutta la durata contrattuale. In caso di cessazione degli effetti del rapporto contrattuale il cliente dovrà restituire entro 60 giorni i dispositivi a propria cura e spese.

Creami Relax 100

Creami Relax 100 è l’offerta che permette di usufruire di Credit illimitati per chiamate e SMS e 80 Giga in 4G+ a 10 euro al mese (per i primi tre rinnovi).

Dopo il primo anno (esattamente dal tredicesimo rinnovo), vengono aumentati in automatico i Giga a disposizione ogni mese, passando da 80 a 100, mentre il costo dell’offerta scende a 9 euro al mese dal quarto al sesto rinnovo e 8 euro al mese dal settimo rinnovo in poi.

Con Creami Relax 100 PosteMobile premia la fedeltà dei clienti con una quantità molto alta di traffico dati e un prezzo che va a diminuire nel tempo. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti privati che attivano una nuova SIM Ricaricabile, senza vincolo di portabilità, presso un Ufficio Postale.

È prevista l’applicazione di un costo SIM pari a 15 euro (10 euro se si richiede online), mentre i già clienti potranno contattare il 160 e richiederne l’attivazione con un costo aggiuntivo, una tantum, di 19 euro.

I Credit illimitati possono essere utilizzati per chiamate e SMS e non sono utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate. I Credit non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi. In caso di esaurimento dei Credit a disposizione per la navigazione Internet si applica la tariffa extra soglia di 50,41 cent/MB.

Il costo del piano viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese secondo il seguente schema:

dal 1° al 3° rinnovo (incluso l’addebito effettuato al momento dell’attivazione del piano) 10 euro ;

; dal 4° al 6° rinnovo 9 euro ;

; dal 7° rinnovo in poi 8 euro.

Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa di 18 centesimi al minuto, 12 centesimi per SMS inviato e della tariffa base giornaliera di 3,5 euro al giorno per 400 MB di traffico internet.

È possibile usufruire, senza costi aggiuntivi, dei minuti e SMS previsti dall’offerta anche per il traffico effettuato in Roaming in UE, mentre viene applicata una limitazione per quanto riguarda il traffico dati. Questi i quantitativi utilizzabili in Roaming in UE:

per i primi 3 rinnovi saranno disponibili 4,68 GB ;

; dal quarto al sesto rinnovo saranno disponibili 4,22 GB ;

; dal settimo rinnovo 3,75 GB.

Oltre tali limiti è possibile navigare in UE al costo di 0,42 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del pacchetto di GB previsto dall’offerta. In caso di superamento dei Giga disponibili, si applicherà la tariffa extrasoglia nazionale.

PM Super Ricarica

PM Super Ricarica, dedicata a chi attiva una nuova SIM PosteMobile presso tutti gli Uffici Postali, prevede chiamate verso tutti a 18 centesimi al minuto e SMS tariffati 18 centesimi l’uno, più 1 Giga di traffico dati (pari a 1024 Credit) in 4G+ al costo di 2 euro al mese.

Ciascuno dei credit previsti per la navigazione internet viene scalato al raggiungimento di 1 MB di traffico. La tariffazione per le chiamate è a scatti anticipati di 60 secondi.

PM Super Ricarica prevede anche il Raddoppio delle Ricariche, una promozione valida per i clienti che richiedono contestualmente la portabilità del proprio numero da altro operatore mobile e prevede l’erogazione di un bonus pari all’importo ricaricato sulla SIM da qualsiasi canale, fino a 50 euro nel mese.

Il beneficio del raddoppio delle ricariche decade in caso di cambio piano. Tutti i bonus di traffico potranno essere utilizzati entro 30 giorni dall’erogazione per traffico nazionale e traffico roaming in zona UE e per il pagamento del costo del piano. Sono esclusi dall’utilizzo dei bonus il traffico internazionale, il traffico roaming ad eccezione della zona UE e il traffico verso numerazioni non geografiche.

E’ possibile richiedere l’offerta, acquistando una nuova SIM al costo di 15 euro.

La navigazione internet inclusa nel Piano PM Super Ricarica è intesa per le connessioni effettuate mediante APN wap.postemobile.it e viene conteggiata in base ai Kbyte effettivamente consumati. I MB non utilizzati nel mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Superata la soglia di 1 GB previsto dall’offerta, il costo della navigazione è di 50,41 cent/MB (IVA inclusa) con tariffazione in base ai Kbyte effettivamente consumati.

Il costo del piano scelto viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese lo stesso giorno. In caso di mancato rinnovo del Piano per credito insufficiente verranno applicate le tariffe di 25 cent/min per le chiamate, 25 cent/SMS e per il traffico dati la tariffa base giornaliera di 3,50 euro al giorno per 400 MB di traffico internet.

In caso di Roaming in UE, è prevista una limitazione nel quantitativo di traffico internet messo a disposizione ogni mese, che scende a 940 MB. Oltre tale limite è possibile navigare in UE al costo di 0,42 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del Giga previsto dalla propria offerta.

In caso di superamento del GB messo a disposizione, viene applicata la tariffa extrasoglia di 50,41€cent/MB prevista per la navigazione internet sul territorio nazionale.

Creami neXt Special Edition

Creami neXt Special Edition offre ogni mese Credit illimitati per chiamate e SMS e 10, 30 o 50 Giga di Internet in 4G+ in base al piano che viene scelto tra Creami neXt 1, 3 e 6. I Giga aggiuntivi verranno erogati il giorno successivo all’attivazione del Piano Creami neXt 1, 2 o 3 e, per i mesi successivi, contestualmente al rinnovo del Piano.

L’offerta è dedicata ai clienti Privati e titolari di Partita Iva che attivano in Ufficio Postale una nuova SIM ricaricabile, senza vincolo di portabilità. La SIM ha un costo di attivazione di 15 euro.

Il costo del piano scelto viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese per il piano Creami neXt Special Edition 1, ogni 3 mesi per il piano Creami neXt Special Edition 3 e ogni 6 mesi per il piano Creami neXt Special Edition 6, sempre lo stesso giorno.

Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa extrasoglia di 18 cent/min, 12 cent/SMS e della la tariffa base giornaliera di 3,5€/giorno per 400 MB di traffico internet su smartphone e tablet. Se invece si esauriscono i credit a disposizione, si applica la tariffa extrasoglia di 50,41 cent/MB per la navigazione internet.

Per i clienti che hanno già attivo un piano Creami neXt Special Edition è possibile cambiare gratuitamente con un altro piano della gamma neXt Special contattando l’Assistenza clienti al 160. Ricordiamo che l’offerta è disponibile anche per i già clienti PosteMobile che ne richiedono l’attivazione contattando l’Assistenza Clienti.

I minuti e gli SMS dell’offerta sono disponibili anche in caso di Roaming in UE, mentre per il traffico dati sono applicate le seguenti limitazioni, in base al piano scelto:

4,68 GB per la Creami neXt 1 Special Edition

4,68 GB per la Creami neXt 3 Special Edition

3,90 GB per la Creami neXt 6 Special Edition

Oltre tale limite è possibile navigare in UE al costo di 0,42 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del pacchetto di GB previsto dalla propria offerta. In caso di superamento dei GB messi a disposizione, viene applicata la tariffa extrasoglia di 50,41€cent/MB prevista per la navigazione internet sul territorio nazionale.

Creami Revolution

L’offerta Creami Revolution di PosteMobile include 1.000 Credit da utilizzare indistintamente per chiamate, dati ed SMS e ulteriori 7 Giga per navigare in Internet su rete 4G+.

I piani Creami Revolution sono validi per nuovi clienti privati che attivano in Ufficio Postale una nuova SIM ricaricabile senza vincolo di portabilità (il costo di attivazione è pari a 15 euro).

Il costo dell’offerta varia in base alla frequenza di rinnovo decisa anticipatamente dal cliente: maggiori sono i rinnovi minore è il costo del piano. E’ possibile scegliere tra:

Creami Revolution 1 , che prevede un rinnovo al costo di 12 euro addebitati sul credito residuo ogni mese;

, che prevede un rinnovo al costo di 12 euro addebitati sul credito residuo ogni mese; Creami Revolution 3 , che prevede 3 rinnovi anticipati al prezzo di 30 euro addebitati sul credito residuo ogni 3 mesi;

, che prevede 3 rinnovi anticipati al prezzo di 30 euro addebitati sul credito residuo ogni 3 mesi; Creami Revolution 6, che prevede 6 rinnovi anticipati al costo di 48 euro addebitati sul credito residuo ogni 6 mesi.

Per la navigazione internet saranno scalati prima i GB inclusi nell’offerta e, una volta esauriti, i credit ancora disponibili. Ciascun credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1 MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS. I credit non sono utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate.

I credit e i GB previsti dall’offerta saranno accreditati ogni mese e non saranno cumulabili con quelli del periodo successivo. I credit e i GB non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi. In caso di esaurimento dei credit a disposizione si applicano le tariffe extrasoglia di 18 cent/min per le chiamate, 12 cent/SMS per gli SMS e 50,41 cent/MB per la navigazione Internet.

Il mancato rinnovo del piano Creami Revolution 1 per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa extrasoglia per chiamate ed SMS e della la tariffa base giornaliera di 3,5€/giorno per 400 MB di traffico internet su smartphone e tablet.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo del piano Creami Revolution 3 e 6 sarà attivato il piano Creami Revolution 1 con addebito del relativo canone. Se il credito residuo non sarà sufficiente vengono applicate le tariffe extrasoglia sopra indicate per traffico voce e SMS e la tariffa base giornaliera per il traffico Internet. E’ possibile cambiare gratuitamente l’opzione scelta del piano Creami Revolution contattando l’Assistenza Clienti al 160.

Soglie Roaming in UE. Per la navigazione internet, il quantitativo di GB disponibile in roaming alle stesse condizioni nazionali, dipende dall’importo del canone dell’offerta nazionale. Nello specifico, per Creami Revolution 1 è di 5,62 GB; per CREAMI Revolution 3 di 4,68 GB e per CREAMI Revolution 6 di 3,75 GB.

Oltre tale limite è possibile navigare in UE al costo di 0,42 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del pacchetto di GB previsto dalla propria offerta. In caso di superamento dei GB disponibili in base al piano nazionale sottoscritto si applica la tariffa extrasoglia di 50,41 €cent/MB prevista per la navigazione Internet sul territorio nazionale.