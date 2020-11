E’ effettiva l’incorporazione di Clouditalia e Noitel Italia in Irideos

Con un comunicato stampa pubblicato oggi, viene confermato quanto anticipato su queste pagine lo scorso 22 ottobre, ovvero l’incorporazione – divenuta effettiva il 1° novembre 2020 – di Clouditalia e la sua controllata Noitel Italia in Irideos.

“Irideos conclude il processo di integrazione delle realtà acquisite negli ultimi anni con la fusione per incorporazione di Clouditalia e della controllata Noitel Italia, l’operatore mobile virtuale (MVNO), con efficacia dal primo novembre 2020.

Irideos compie così un passo fondamentale del progetto fortemente voluto da F2i, il più grande Fondo infrastrutturale operante in Italia: la creazione di un nuovo polo ICT italiano dedicato alle aziende e alla Pubblica Amministrazione, tramite l’aggregazione di diversi operatori di telecomunicazioni operanti sul territorio italiano, tra cui appunto Clouditalia.

Irideos è oggi, in Italia, uno tra i più grandi operatori focalizzati sulla clientela business, in grado di partecipare a bandi e gare di qualsiasi dimensione, sia pubblici che privati, facendo leva su un’avanzata piattaforma tecnologica che integra fibra ottica, data center, cloud e servizi gestiti”.

Per Danilo Vivarelli, Amministratore Delegato di Irideos “ora la sfida si concentra sulla crescita strutturale, facendo leva sulla nostra natura di operatore integrato in grado di offrire soluzioni complesse che vanno dalla SD WAN al multicloud. Senza dimenticare l’ampliamento di infrastrutture chiave come l’Avalon Campus, il più grande Internet hub privato in Italia”.

Irideos

Irideos nasce dalla fusione di Infracom, KPNQwest, MC-Link e BIG TLC ed è controllata da F2i (80%) – il più grande Fondo infrastrutturale operante in Italia – e da Marguerite, fondo creato con il sostegno di sei istituzioni finanziarie pubbliche europee (20%).

A seguire, sono state acquisite altre realtà, come ENTER e più di recente Clouditalia (ottobre 2018), che a sua volta aveva acquisito Noitel Italia nell’estate del 2017.