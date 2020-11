spusu: in Austria superate le 400.000 SIM e lanciate le nuove offerte di Natale con smartphone incluso

Mentre in Italia non sono ancora noti i “numeri” di spusu, che ha lanciato le prime offerte su rete WINDTRE lo scorso giugno, in Austria il gruppo Mass Response ha comunicato oggi il raggiungimento di un nuovo traguardo: la spedizione della sua 400.000esima SIM.

Non è stato dettagliato quante di queste siano SIM attive, ma rimane comunque un buon risultato se si tiene conto che il mercato austriaco conta ben 37 gestori.

Di questi tre sono operatori di rete mobile, come A1 Telekom leader con i suoi 5 milioni di clienti, Magenta (ex T-Mobile), Drei (H3G) e 34 sono operatori mobili virtuali (MVNO), di cui HoT è il principale (con 1 milione di clienti raggiunto lo scorso settembre) e spusu tra quelli di maggior successo.

Il tutto in un paese con 8,9 milioni di abitanti. spusu non ha comunicato solo i dati sul numero di SIM vendute, ma ha anche lanciato le nuove offerte per il periodo natalizio.

Oltre ad un piano con 500 minuti, 500 SMS e 40 GB a 16,90 euro al mese (ricordiamo che le tariffe in Austria sono ancora oggi molto più alte delle nostre), ci sono i pacchetti con tariffa annuale e smartphone in abbinata, proposti a prezzi scontati.

Con 59,90 euro si avranno a disposizione – ogni mese, per un anno – 100 minuti di chiamate, 100 SMS, 2 GB di internet (4,4 GB di riserva dati) e uno smartphone Gigaset GS100.

Con 20 euro in più (79,90 euro) si avranno a disposizione – ogni mese, per un anno – 200 minuti di chiamate, 100 SMS, 4 GB di internet (8,6 GB di riserva dati) e uno smartphone Gigaset GS100.

Con 99,90 euro si avranno a disposizione – ogni mese, per un anno – 100 minuti di chiamate, 100 SMS, 2 GB di internet (4,4 GB di riserva dati) e uno smartphone Gigaset GS195.

Con 119,90 euro si avranno a disposizione – ogni mese, per un anno – 200 minuti di chiamate, 100 SMS, 4 GB di internet (8,6 GB di riserva dati) e uno smartphone Gigaset GS195.

Nei prossimi giorni anche per il mercato italiano spusu dovrebbe lanciare le nuove offerte e, come di consueto, non mancheremo di aggiornarvi appena verranno comunicate.