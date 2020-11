Kena Mobile: torna il contributo di attivazione su alcune offerte

Kena Mobile l’operatore mobile virtuale e second brand di TIM, ha deciso di tornare ad applicare un costo di attivazione su alcune offerte attualmente commercializzate. Stando alle modifiche pubblicate in Trasparenza Tariffaria, da oggi le offerte Kena 5,99, Kena 7,99 e Kena 13,99 avranno un costo di attivazione di 3,99 euro una tantum.

Kena 5,99 permette di avere 70 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi proviene da iliad e MVNO, con l’esclusione di TIM, Vodafone (e il suo second brand ho. Mobile), WINDTRE (e il suo second brand Very Mobile), CoopVoce, Fastweb Mobile e Tiscali Mobile.

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 3 GB di traffico dati al mese.

Kena 7,99 permette di avere 50 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi effettua la portabilità del numero da ho. Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e Tiscali Mobile.

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 4 GB di traffico dati al mese.

Kena 13,99 è l’offerta aperta a tutti che prevede 70 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a 13,99 euro al mese. In Roaming in UE in questo caso possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 7 GB di traffico dati al mese.

La tariffa extrasoglia applicata è sempre Piano Kena Base, che ha i seguenti costi: 35 centesimi al minuto per le chiamate verso tutte le numerazioni nazionali (senza scatto alla risposta), 25 centesimi per ogni SMS inviato e 50 centesimi di euro ogni 50 MB di traffico dati effettuato.