Nuova offerta ho. Mobile: 100 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per MNP da iliad e alcuni MVNO

Debutta oggi la nuova offerta ho. Mobile – l’operatore mobile virtuale e second brand di Vodafone – che permette di usufruire di ben 100 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese.

Può essere attivata esclusivamente da chi effettua una portabilità del numero da iliad e diversi operatori mobili virtuali (MVNO): 1Mobile, BT Italia, CoopVoce, Enegan Mobile, Fastweb Mobile, Foll-In (Intermatica), Green Mobile, Lycamobile, NTmobile, NV Mobile, Noitel Mobile, Optima Mobile, Rabona Mobile, spusu Italia, Tiscali Mobile, Welcome Italia e Withu Mobile.

Sono esclusi Kena Mobile (second brand TIM), PosteMobile (che presto tornerà su rete Vodafone), Very Mobile (second brand WINDTRE), DIGI Mobil e Daily Telecom Mobile.

Il costo mensile di 9,99 euro è applicato solo se la portabilità dagli operatori in elenco va a buon fine, in caso contrario verrà applicato il costo standard, ovvero 12,99 euro.

CONSULTA SPEED TEST ho. Mobile o invia il tuo

In fase di attivazione il costo da sostenere è di 10,99 euro, di cui 9,99 euro del primo canone mensile e 0,99 euro di costo SIM. In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta, mentre per il traffico dati sono messi a disposizione fino a 4,7 GB al mese.

Con ho. e la funzione Riparti è sempre possibile rinnovare anticipatamente l’offerta in caso si esauriscano i Giga messi a disposizione ogni mese.

I servizi inclusi gratuitamente sono: SMS ho. chiamato, navigazione hotspot, consultazione gratuita del 42121 per conoscere il credito residuo, trasferimento di chiamata e avviso di chiamata (oltre all’app per gestire in autonomia l’offerta, disponibile su Play Store e App Store).

Sono bloccati di default su tutte le utenze i servizi digitali a pagamento, come oroscopi e suonerie e le numerazioni 199 e 899 (che possono comunque essere abilitate direttamente dall’app ho.).