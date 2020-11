Anche 1Mobile ha comunicato la graduale sostituzione della rete 3G Vodafone con quella 4G

Anche 1Mobile, l’operatore mobile virtuale di C.I.M. (Compagnia Italia Mobile Srl) che opera su rete Vodafone, ha comunicato sul proprio sito web ufficiale una nota stampa con cui avvisa che da questo mese e fino alla fine di gennaio 2021, ci sarà una graduale sostituzione della rete 3G con quella 4G.

1Mobile fa inoltre sapere che i clienti in possesso di un telefono che non supporta le reti 4G, riceveranno una comunicazione personale via SMS a partire dal 3 novembre. Questo il testo integrale del messaggio:

Con l’obiettivo di continuare a migliorare la qualità, l’efficienza e la sostenibilità della rete, il nostro partner di rete intende potenziare la rete 4G attraverso una progressiva riduzione delle risorse di rete su tecnologia 3G a partire dal mese di Novembre 2020, fino a completarne la dismissione entro il 31 Gennaio 2021. Vengono realizzati continui investimenti nell’evoluzione della rete, che integra tutte le più avanzate tecnologie per rispondere all’accresciuta domanda di qualità e quantità di dati, utilizzando lo spettro disponibile nel modo più efficiente possibile, allocandolo sulle tecnologie di nuova generazione. Per tutti i dispositivi e servizi in 2G e 4G, la continuità di servizio sarà garantita senza nessun impatto rispetto alla situazione attuale. I dispositivi connessi attraverso tecnologia 3G potranno continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS, ma si potrebbero verificare possibili rallentamenti sul servizio dati. I clienti 1Mobile che risultano in possesso di un telefono non ancora “4G ready”, riceveranno una comunicazione personale via SMS, a partire dal 03 novembre 2020.

Dopo ho. Mobile e NTmobile, anche 1Mobile si è dunque unito alla lunga lista degli operatori che sfruttano la rete Vodafone, ma dei pochi che hanno notificato in qualche modo gli attuali lavori in corso sulla rete mobile.

Tra i grandi assenti, che al momento non sembrano aver inviato comunicazioni in merito ai propri clienti (ma potete sempre segnalarci eventuali SMS informativi da qui) ci sono anche realtà importanti come Lycamobile (che conta circa un milione di utenti).