Disservizio Very Mobile: problemi (tecnici) con le attivazioni di nuove SIM (aggiornato)

Da inizio settimana si stanno registrando disservizi legati alle nuove attivazioni Very Mobile, l’operatore mobile virtuale e second brand di WINDTRE.

Stando alle segnalazioni pervenute e alle richieste di chiarimenti presenti da diversi giorni anche nei commenti sulle pagine social di questo virtuale, si tratterebbe di problemi legati alla mancata attivazione delle SIM, nonostante la conferma via mail da parte dell’operatore e processo di video identificazione andato a buon fine.

Questi solo alcuni casi segnalati sulla pagina Facebook di Very Mobile (cliccare sull’immagine per ingrandirla).

Le risposte sul canale social sono sempre molto standard, con il classico “stiamo lavorando per risolvere il prima possibile…”, senza comunicare una eventuale data di risoluzione di questa problematica, con utenti che si sono ritrovati a possedere una SIM inattiva (e quindi inutilizzabile) da diversi giorni.

Un nostro lettore (che ringraziamo), ci ha raccontato la sua esperienza su richiesta di una portabilità da altro gestore, con una identificazione video effettuata lo scorso 3 novembre, “giorno in cui ho ricevuto la fatidica mail di buon esito della video identificazione, ho la SIM ancora inattiva e nonostante 2 solleciti (uno tramite Facebook e l’altro direttamente al 1929) la situazione non è ancora risolta”.

Tra l’altro, in questo periodo Very Mobile sta promuovendo la propria offerta con una campagna pubblicitaria che prevede anche spot tv, oltre a social e digital.

Aggiornamento. In risposta ad un cliente, sempre sulla pagina Facebook di Very Mobile, si parla di un disservizio tecnico in corso:

A causa di un disservizio tecnico registrato sui nostri sistemi, non è stato possibile completare l’attivazione di alcune SIM.

Aggiungendo poi, come confermato da altri utenti, che “Stiamo provvedendo a rimborsare totalmente i costi sostenuti in fase di acquisto”, con un ricontatto da parte degli operatori di Very Mobile.

Dunque una problematica legata alla piattaforma tecnologica utilizzata per la gestione delle utenze Very Mobile.