spusu lancia tre nuove offerte da 3,99 euro al mese e una super tariffa a consumo

Con un comunicato diffuso in anteprima pochi minuti fa, spusu Italia ha informato del lancio (da domani 11 novembre) di ben quattro nuove tariffe: spusu 1, spusu 2, spusu 50 e spusu mini (quest’ultima è la prima tariffa a consumo dell’operatore).

Tutte e tre le nuove offerte saranno attivabili da domani (orientativamente nel pomeriggio) e fino al 30 novembre 2020:

spusu 1 prevede 1 GB, 100 minuti, 100 SMS, 2 GB di riserva dati a 3,99 euro al mese;

prevede 1 GB, 100 minuti, 100 SMS, 2 GB di riserva dati a 3,99 euro al mese; spusu 2 prevede 2 GB, 100 minuti, 100 SMS, 4 GB di riserva dati a 4,99 euro al mese;

prevede 2 GB, 100 minuti, 100 SMS, 4 GB di riserva dati a 4,99 euro al mese; spusu 50 prevede 50 GB, 2.000 minuti, 500 SMS, 100 GB di riserva dati a 5,98 euro al mese.

In promozione, fino al 30 novembre, i clienti che attiveranno una di queste offerte avranno la riserva dati già piena (qui maggiori dettagli su come funziona). La velocità di navigazione (su rete WINDTRE) è fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

CONSULTA SPEED TEST spusu o invia il tuo

Le tariffe di spusu possono essere sempre attivate da tutti indipendentemente dall’operatore di provenienza: il prezzo della tariffa rimane lo stesso. Anche i clienti spusu con la tariffa L-una possono attivare gratuitamente una delle nuove tariffe semplicemente contattando il servizio clienti. Il cambio tariffa con spusu è sempre gratuito, una volta al mese.

L’operatore lancia anche spusu mini, la sua prima tariffa a consumo: 4 centesimi al minuto, 4 centesimi per ogni singolo SMS inviato e un costo di 4 euro per ogni GB di traffico dati (con una ricarica iniziale di 20 euro). Inoltre si avranno 2 GB in regalo dopo la prima ricarica.

Questi prezzi vengono applicati anche per il roaming all’interno dell’Unione Europea (maggiori dettagli su tipo di tariffazione ed eventuale scatto alla risposta, saranno disponibili da domani).

Il servizio clienti interamente italiano (al momento rispondono dalla sede della filiale italiana di Milano) è raggiungibile via telefono al 3780101000, tramite e-mail e WhatsApp (al 3780102000) dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 18.

Con questa novità, andremo ad aggiornare il nostro speciale approfondimento sulle migliori tariffe a consumo di questo mese, dove spusu conquista subito una posizione di rilievo, visto il basso costo per chiamate e SMS.

Maggiori dettagli sui costi saranno disponibili da domani, appena le nuove offerte saranno pubblicate sul sito web ufficiale di spusu.