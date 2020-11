Spusu: ufficiali le nuove offerte e la super tariffa a consumo da 4 centesimi al minuto (aggiornato)

Come anticipato ieri, spusu ha reso disponibili dalla giornata di oggi (11 novembre) una serie di nuove offerte che ora sono state ufficializzate e possiamo quindi conoscerne meglio i dettagli, inclusa l’interessante tariffa a consumo da soli 4 centesimi al minuto.

spusu 50

Partiamo da spusu 50, l’offerta che mette a disposizione 50 GB in 4G (fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload), 2.000 minuti, 500 SMS, più 100 GB di riserva dati a 5,98 euro al mese.

Minuti e SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE senza limitazioni, mentre per il traffico dati è prevista una soglia di 3,3 GB fino al 2021 e di 4 GB a partire dal 2022.

I minuti inclusi nell’offerta possono essere utilizzati anche per chiamate dall’Italia verso numeri fissi e mobili di tutti i paesi dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi.

spusu 1

spusu 1 mette a disposizione 1 GB in 4G (fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload), 100 minuti, 100 SMS, più 2 GB di riserva dati a 3,99 euro al mese.

Minuti, SMS e traffico dati inclusi nell’offerta possono essere utilizzati anche in Roaming in UE senza limitazioni. Tutti i minuti inclusi in spusu 1 possono essere utilizzati anche per chiamate dall’Italia verso numeri fissi e mobili di tutti i paesi dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi.

spusu 2

spusu 2 mette a disposizione 2 GB in 4G (fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload), 100 minuti, 100 SMS, più 4 GB di riserva dati a 4,99 euro al mese.

Minuti, SMS e traffico dati inclusi nell’offerta possono essere utilizzati anche in Roaming in UE senza limitazioni. Tutti i minuti inclusi in spusu 2 possono essere utilizzati anche per chiamate dall’Italia verso numeri fissi e mobili di tutti i paesi dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi.

Migliora la tariffa extrasoglia rispetto al passato e ora per queste nuove offerte prevede i seguenti costi: 4 centesimi di euro al minuto per le chiamate, 4 centesimi di euro per ogni SMS inviato e 0,004 euro per ogni MB di traffico dati generato.

Per conoscere nel dettaglio come funziona la riserva dati (senza scadenza), potete consultare il nostro approfondimento nel link qui di seguito.

spusu mini

La tariffa a consumo di spusu prevede un costo di 4 centesimi al minuto per le chiamate, 4 centesimi per ogni SMS inviato e 0,004 euro per ogni MB di traffico dati. Tariffa che viene applicata anche in caso di Roaming in UE (senza quindi costi aggiuntivi).

Il costo complessivo, in fase di acquisto di una nuova SIM con tariffa a consumo, è di 29,90 euro, di cui 9,90 per la spedizione della SIM e il restante come ricarica obbligatoria di 20 euro.

Il cliente ritroverà quell’importo come credito residuo a cui si aggiungono 2 GB di traffico dati omaggio che non hanno scadenza e possono essere utilizzati in qualsiasi momento.

La tariffazione delle chiamate è sugli effettivi secondi di conversazione così come per il traffico dati, sugli effettivi KB consumati. spusu mini è ad oggi la migliore tariffa a consumo disponibile sul mercato e non potevamo quindi non inserirla nel nostro approfondimento mensile.

Le tariffe lanciate oggi possono essere attivate sia dai nuovi clienti che da chi lo è già (in quest’ultimo caso contattando il Servizio Clienti, con il cambio offerta che diventerà operativo alla data del rinnovo dell’opzione al momento attiva sulla propria linea).