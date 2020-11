2,2 milioni di clienti per ho. Mobile in Italia. I “second brand” del Gruppo Vodafone conquistano 4,5 milioni di clienti

Nell’ultimo report finanziario pubblicato oggi da Vodafone Group, relativo al semestre chiuso il 30 settembre 2020, la filiale italiana ha visto ancora un calo del numero dei clienti nel segmento mobile, ora 18.743.000, circa 270.000 in meno rispetto al dato di giugno.

La nota positiva arriva però dal segmento fisso (in leggera crescita, con 2.956.000 clienti broadband) e da ho., l’operatore mobile virtuale e second brand di Vodafone, che ha totalizzato 2,2 milioni di clienti, segnando un +200.000 rispetto a giugno 2020, quando i clienti comunicati erano 2 milioni (e +404.000 nel semestre).

Stando ai dati pubblicati oggi, Vodafone con i suoi second brand (MVNO) attivi in diversi mercati chiave (ho. in Italia, VOXI nel Regno Unito, Lowi in Spagna e Otelo in Germania), ha conquistato in totale, 4,5 milioni di clienti.

Dopo l’annuncio dei mesi scorsi, anche Vodafone ha messo nero su bianco nel proprio report finanziario l’accordo con Poste Italiane per la fornitura dell’infrastruttura di rete mobile ai 4,5 milioni di clienti PosteMobile (attualmente su rete WINDTRE).

Ad oggi però, non è stata comunicata nessuna data ufficiale per l’effettivo passaggio sulla nuova rete di appoggio né da parte di Vodafone né di PosteMobile/Poste Italiane. Con molta probabilità bisognerà attendere i primi mesi del 2021.

