Con ho. Mobile 20 euro di sconto su tanti dispositivi Xiaomi

Disponibile dal 16 al 27 novembre la speciale promozione “Stay cho.nnected con Xiaomi” di ho. Mobile, che permette di ottenere uno speciale sconto di 20 euro su diversi dispositivi connessi Xiaomi.

Il voucher sconto viene fornito a tutti i nuovi clienti ho. che attivano online con spedizione al proprio domicilio, una nuova SIM ricaricabile dell’operatore mobile virtuale e second brand di Vodafone.

Il codice promozionale viene erogato al termine del processo di acquisto dell’offerta ho. ed è valido su una lista molto lunga di prodotti Xiaomi: purificatore d’aria Mi Air Purifier 2H (a 79,99 euro invece di 99,99), cuffie wireless Mi True Wireless Earphones 2 Basic (a 9,99 euro invece di 29,99), videocamera di sicurezza Mi Home Security Camera 360° 1080p (a 14,99 euro invece di 34,99), bilancia pesapersone Mi Body Composition Scale 2 (a 9,99 euro invece di 29,99), spazzolino elettrico Mi Smart Electric Toothbrush T500 (a 19,99 euro invece di 39,99), lampadine Mi LED Smart Bulb 2-Pack (a 9,99 euro invece di 29,99).

E ancora: Mi Smart Band 4, Mi Compact Bluetooth Speaker 2, Mi True Wireless Earbuds, Mi True wireless Earphones Lite, Mi LED Smart Bulb, Mi True Wireless Earphones 2, Mi Smart Sensor Set, Mi Nois Cancelling Earphones (Type-C), 20000 mAh Redmi 18W Fast Charge Power Bank (Black o White), Mi Portable Air Pump, Mi Handheld Vacuum Cleaner, Mi Body Composition Scale White, Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C, Mi Smart Scale 2 e Mi Air Purifier 3H.

Una volta ottenuto il codice promozionale, questo andrà utilizzato sul sito mi.com (lo store online ufficiale di Xiaomi) entro e non oltre il 30 novembre 2020 (salvo eventuali proroghe). Non possono essere utilizzati più voucher sullo stesso account Mi.com. La spesa minima per usufruire dello sconto su Mi.com è di 20 euro. Spese di spedizione escluse.

Il regolamento completo dell’operazione a premi è scaricabile a questo link.