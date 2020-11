Kena Mobile: velocità in upload sale a 30 Mbps. Upgrade in corso o errore?

Dall’alba di oggi diversi clienti Kena Mobile non ci stanno segnalando qualche disservizio in corso, ma per una volta solo del sano stupore per i risultati dei loro speed test.

Come è noto, l’operatore mobile virtuale e second brand di TIM, dal lancio ad oggi, ha sempre limitato la velocità in download a 30 Mbps e quella in upload a soli 5,76 Mbps. Quest’ultimo valore è, di fatto, il più restrittivo registrato tra tutti gli operatori italiani (virtuali o meno).

Anche gli altri second brand (ho. di Vodafone e Very di WINDTRE) hanno da sempre limitato la loro velocità, ma in upload non hanno mai imposto valori limite inferiori ai 30 Mbps.

Da questa mattina, dai primi riscontri degli utenti, sembrerebbe che la velocità in upload di Kena Mobile è stata portata proprio a 30 Mbps. Abbiamo voluto effettuare direttamente degli speed test anche noi e, prima su Roma e dopo qualche ora anche su Milano, abbiamo registrato un passaggio da valori vicini ai 5,76 Mbps fino ai 29/30 Mbps in upload.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Nel momento in cui scriviamo, dopo diversi test effettuati per tutta la mattinata, il dato continua sempre ad essere vicino ai 30 Mbps in upload. Contattando il Servizio Clienti Kena Mobile, sia al 181 che via chat, gli operatori cascano tutti dal pero e non sono a conoscenza di un upgrade sulle linee.

Che sia solo un problema con il software che gestisce le limitazioni di banda, o finalmente in Kena hanno deciso di allinearsi agli altri second brand? Se siete clienti di questo operatore mobile virtuale, fateci sapere nei commenti e nella sezione dedicata agli speed test, che valori state registrando in upload.