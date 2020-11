Fastweb Mobile: per il Black Friday arriva il raddoppio dei Giga

Disponibile da oggi la nuova promo Black Friday di Fastweb Mobile, che mette a disposizione il doppio dei Giga rispetto all’offerta standard, mantenendo inalterato il costo mensile.

Con 8,95 euro al mese, si hanno dunque a disposizione 100 GB in 4G (tutte le nuove SIM sono già abilitate su rete WINDTRE, con velocità fino a 1 Gbps in download e 75 Mbps in upload), minuti illimitati e 100 SMS.

Fastweb Mobile

In Roaming in UE e in Svizzera, è possibile utilizzare fino a 500 minuti, 100 SMS e 4 GB di traffico internet ogni mese. Inoltre sono inclusi minuti illimitati per chiamate dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali *.

La tariffa extrasoglia applicata per gli SMS è di 5 centesimi per singolo invio. Per il traffico dati oltre la soglie prevista ogni mese, è attiva di default l’opzione Extra GB, che prevede un GB aggiuntivo al costo di 6 euro (fino a massimo 10 GB al mese). L’opzione può essere disattivata in qualsiasi momento.

In alternativa è possibile attivare l’opzione 10 Giga+, sempre al costo di 6 euro, ma con rinnovo automatico alla data del rinnovo dell’offerta.

Per chi acquista la SIM online il costo di attivazione e spedizione è gratuito, viene richiesto solo il costo del primo canone dell’offerta (8,95 euro). Come specificato in Trasparenza Tariffaria, “Per adesioni dagli altri canali di vendita, prima dell’attivazione il cliente dovrà pagare 25€ (di cui Contributo SIM 15€ e Prima Ricarica 10€). In caso di adesione da sito web, canale telefonico o agenzia potrà essere applicato un costo di spedizione della SIM pari a 5€ (comunque gratuito da sito web).

Ricordiamo che con le attivazioni online viene abilitata la Ricarica Automatica con addebito su carta di credito o conto corrente bancario, nel caso in cui il credito residuo non fosse sufficiente a coprire il canone mensile. Per chi attiva una nuova SIM presso un punto vendita Fastweb, non è obbligatorio fornire il proprio IBAN o carta di credito e può quindi essere richiesta l’attivazione mantenendo la ricarica manuale.

L’offerta con il doppio dei Giga è valida per le attivazioni richieste fino al 24 novembre 2020, ma è probabile che venga prorogata.

* Chiamate internazionali verso i numeri di rete fissa di: Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria.

Chiamate verso rete fissa e mobile di: Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, USA. Chiamate verso rete mobile della Lettonia.