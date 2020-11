Kena Mobile: per il Black Friday Kena 5,99 regala un Buono Amazon da 10 euro

Disponibile da oggi e fino alle 10 di martedi 1° dicembre, la nuova promozione legata al Black Friday lanciata dall’operatore mobile virtuale Kena Mobile (second brand TIM), che permette di ottenere un buono regalo Amazon del valore di 10 euro.

Per aderire all’operazione a premi basta attivare esclusivamente online l’offerta Kena 5,99, riservata a chi effettua portabilità del numero da iliad e MVNO, con l’esclusione di TIM, Tre, Vodafone, ho. Mobile, Fastweb, Tiscali, CoopVoce e Very Mobile. La promozione non è attivabile con l’offerta Kena 5,99 per nuovi numeri.

Kena 5,99 mette a disposizione minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G (fino a 30 Mbps in download e, come anticipato nei giorni scorsi, ora anche 30 Mbps in upload) a 5,99 euro al mese. Il costo complessivo per le richieste effettuate online è di 10 euro (con contributo di attivazione di 3,99 euro una tantum, primo canone offerta, 0,02 euro di prima ricarica. Costo SIM e spedizione sono gratuiti).

Il buono Amazon viene comunicato al cliente via SMS ed emesso entro 180 giorni dall’inizio dell’operazione. Ciascun partecipante avrà diritto al massimo ad un premio.

Solo nel caso in cui si dovesse effettuare una portabilità in uscita prima del rinnovo, si perderà il diritto a ricevere il buono Amazon.

I minuti e gli SMS dell’offerta Kena 5,99 possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per quanto riguarda il traffico internet, vengono messi a disposizione ogni mese fino a 3 GB.

Superata questa soglia, la navigazione prevede un costo di 0,0042€ a MB. Raggiunti i 70 GB il costo della navigazione dati è quello previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena (35 centesimi al minuto per le chiamate, 25 centesimi per ogni SMS inviato e 50 centesimi di euro ogni 50 MB di traffico dati).

Il regolamento completo dell’operazione a premi, in versione PDF, è scaricabile da qui. TIM stima di consegnare 5.000 premi, per un valore complessivo pari a 50.000 euro.