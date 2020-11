Kena Mobile: acquista la SIM nei Superstore Esselunga e ricevi 150 punti Fragola

Kena Mobile, operatore mobile virtuale e second brand TIM, ha lanciato questo mese due offerte, con packaging dedicato, rivolte alla vendita presso la catena di Superstore Esselunga: si chiamano Kena 5,99 SIM&GO e Kena 13,99 SIM&GO e ora permettono di avere anche 150 Punti Fragola omaggio.

Come annunciato questo primo pomeriggio, sui propri canali social, per i possessori di carta fedeltà Fidaty, l’acquisto del pacchetto Kena SIM&GO permette di accumulare subito 150 Punti Fragola omaggio in più, rispetto a quelli già previsti per qualsiasi acquisto effettuato in punto vendita.

Come segnalato da Kena, il kit SIM&GO è disponibile presso i Superstore Esselunga, quindi non in tutti i punti vendita della nota catena della GDO. Per chi infatti non conosce bene Esselunga, forse non sa che la dicitura Superstore viene utilizzata per descrivere solo i punti vendita con metrature più ampie di quelle di un normale supermercato (ma inferiori a quelle di un ipermercato) e dove è possibile trovare anche spazio per prodotti di elettronica.

Per avere una idea più chiara di cosa parliamo, questo che segue è l’attuale elenco di (soli) Superstore Esselunga disponibili da Milano ad Aprilia (LT).

Le offerte SIM&GO

Kena 5,99 SIM&GO permette di avere 70 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi proviene da iliad e MVNO, con l’esclusione di TIM, Vodafone (e il suo second brand ho. Mobile), WINDTRE (e il suo second brand Very Mobile), CoopVoce, Fastweb Mobile e Tiscali Mobile.

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 3 GB di traffico dati al mese. In pratica, come l’attuale Kena 5,99.

Kena 13,99 SIM&GO permette di avere 70 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a 13,99 euro al mese (primo mese 9,99 euro). L’offerta è aperta a chiunque richieda una nuova numerazione Kena o effettua portabilità del numero da TIM, WindTre, Vodafone, Ho Mobile, Fastweb, Tiscali, CoopVoce, Very Mobile.

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 7 GB di traffico dati al mese.

Una volta effettuato l’acquisto del Blister Kena presso i punti vendita Esselunga, basterà accedere al portale Kena per l’attivazione (con video identificazione) online. Accedendo a questo link, verrà infatti richiesto l’ICCID della SIM acquistata e si potrà proseguire con il riconoscimento e l’attivazione. In alternativa si può chiamare il 181 o recarsi presso un negozio Kena.

Il costo del pacchetto con SIM è di 10 euro, che verrà riconosciuto come credito residuo per attivare una delle due offerte. La SIM potrà essere comunque attivata in qualsiasi momento, ma entro un anno dall’acquisto.

Se si è intestatari di quattro linee Kena Mobile (o si è minorenni), non sarà possibile procedere all’attivazione di una nuova SIM acquistata nei punti vendita Esselunga.